Marc Márquez logra la 'pole position' con caída incluida nada más empezar

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha logrado la 'pole position' para el Gran Premio de Australia de MotoGP, a pesar de sufrir una caída nada más comenzar la segunda clasificación en el circuito de Phillip Island.

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Márquez regresó rápidamente a su taller para coger la segunda moto y regresar a pista con seguridad y una maestría, a pesar de las malas condiciones del asfalto, que le permitió 'endosar' casi un segundo y medio de diferencia a sus más inmediatos perseguidores, su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), que llegó desde la primera clasificación.

El nueve veces campeón del mundo rodó en 1:34.203, por el 1:35.697 de su hermano y 1:35.706 del francés para sumar su sexta 'pole position' de MotoGP en Phillip Island, la cuarta de la temporada, y su septuagésimo octava en la categoría reina del motociclismo mundial.

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El italiano Luca Marini (Honda RC 213 V) acabó siendo baja definitiva para la carrera australiana por problemas físicos como consecuencia de un proceso vírico que limitó en gran medida su rendimiento y que aconsejó descanso para intentar recuperarse para la siguiente cita, la semana que viene en el trazado malasio de Sepang.

Con unas condiciones que mejoraron en cierta medida, al no continuar cayendo la lluvia, pero con el asfalto completamente mojado, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) mostró su potencial ya desde los segundos entrenamientos libres, que lideró desde el principio, por delante de Pedro Acosta (KTM RC 16) y de los pilotos oficiales de Aprilia, el español Jorge Martín y el italiano Marco Bezzecchi.

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Poco a poco la situación del asfalto mejoró y ya en la primera clasificación se pudo observar como en algunos puntos del trazado comenzaban a verse 'manchas' de asfalto seco.

El francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) y el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M1 V4), especialistas en condiciones de mojado, fueron los primeros en encabezar esa clasificación, con el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4) y el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) ya a más de un segundo de distancia.

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Zarco mejoró su tiempo en el segundo 'time attack' para ponerse en 1:35.997, que le garantizaba el pase a la segunda clasificación, mientras 'Pecco' Bagnaia, que sin ser un gran especialista en agua, superó a Jack Miller, pero en los minutos finales el australiano y el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), volvieron a doblegar a sus rivales.

El piloto de Honda no arrojó la toalla y una vuelta después superaba el registro de Binder para ser él quien pasase a la segunda clasificación, junto al 'ídolo' local Jack Miller, que marcó el mejor tiempo (1:35.461), apenas una milésima de segundo más rápido que el piloto francés.

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Sin la lluvia como protagonista, la pista mejoró en sus condiciones, lo que abría la duda de si la mejora permitiría a todos los pilotos exprimir el potencial de sus motos o si Marc Márquez impondría su superioridad en mojado, pues suya fueron las últimas tres 'pole position' disputadas en agua, en España 2024, Alemania 2025 y España 2026.

Y, ante la posibilidad de que la lluvia volviese a aparecer, pues en algunas zonas del trazado caían algunas gotas de agua, tanto Marc Márquez como su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V) fueron los primeros en salir a pista.

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Pero la fogosidad de Marc Márquez le hizo cometer un error en su primera vuelta lanzada, en la que se fue al suelo en la curva cuatro, en tanto que su hermano Alex se ponía al frente de la tabla con 1:36.647, superado instantes después por Johann Zarco, que llegaba desde la primera clasificación, con 1:36.599.

Marc Márquez consiguió llegar hasta su taller por los viales de servicio para coger la segunda moto, equipada en los dos ejes con compuestos blandos de neumáticos.

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Y, en pista, Johann Zarco volvía a rebajar el mejor tiempo al rodar en 1:36.136, cuando la lluvia caía con mayor intensidad en varios puntos del trazado australiano.

Mientras casi todos los pilotos regresaban a sus talleres, en el trazado se quedaron Diogo Moreira y Marc Márquez, que parcial tras parcial estaba rodando por debajo del tiempo de Johann Zarco, que batió para ascender hasta la primera posición con 1:36.049, 87 milésimas de segundo más rápido que el francés.

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Con Marc Márquez al frente de la tabla de tiempos se 'activaron' muchos de sus rivales, que regresaron al trazado para buscar una mejoría de su rendimiento y también de su posición en la formación de salida, con el nueve veces campeón del mundo regresando a su taller.

Márquez volvió a pista con la misma segunda moto y el compuesto de neumático intermedio en su rueda trasera, cuando Johann Zarco estaba rebajando los parciales de su vuelta rápida en varias décimas de segundo para recuperar el primer puesto con 1:35.706.

En una nueva vuelta lanzada Marc Márquez ya era casi medio segundo más rápido que Johann Zarco a mitad del trazado y siete décimas más rápido al final del tercer parcial, lo que le permitió recuperar la primera posición al parar el cronómetro en 1:34.203, lo que era un segundo y medio más rápido que el francés, al que también superó Alex Márquez.

Ellos ocuparán la primera línea de salida, con Jorge Martín, Jack Miller y Raúl Fernández, en la segunda; Pedro Acosta, Fabio di Giannantonio y Marco Bezzecchi en la tercera; y Diogo Moreira, Enea Bastianini y Ai Ogura en la cuarta. EFE