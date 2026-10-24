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Manolo González: "No es un tema arbitral, es un tema nuestro y el partido se ha escapado"

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Santander, 24 oct (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, dijo tras la derrota ante el Racing de Santander (2-1) que el resultado no estuvo condicionado por la actuación del árbitro, Jesús Gil Manzano, que acudió al VAR para revisar un posible penalti por mano a favor del equipo catalán que acabó denegando por una falta previa.

"No es un tema arbitral, es un tema nuestro y el partido se nos ha escapado", señaló el técnico del Espanyol, que vio cómo el Racing remontó el gol de Edu Expósito y logró la victoria en el minuto 84 después de un córner. "Es como si dejásemos de hacer todo lo que estábamos haciendo bien", subrayó.

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"Cuando no mueves el sistema, cambias delantero por delantero, defensa por defensa...", añadió sobre el cambio de mentalidad de sus jugadores.

Manolo González manifestó que su equipo necesitaba "un poco de pausa, de no acelerarte", y reconoció que no ha "finalizado bien las jugadas".

Además, indicó que, en el aspecto defensivo, su equipo estaba manejando "bien las vueltas" y todo cambió a partir del 0-1.

En esa línea, dijo que no cree "que sea una cosa de intensidad", pero sí "una falta de confianza", a causa de "ese temor a perder lo que tienes ganado". "En el momento que hemos dejado de hacerlo, das vida al rival", agregó.

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Al ser preguntado por una posible destitución, el técnico catalán contestó: "No hablaré de ese tema aquí, si habla alguien será el director deportivo y no yo en rueda de prensa, no creo que sea un tema para hablar aquí".

"Cualquier decisión que tome el club, está en su derecho y es comprensible", apostilló. EFE

aas/ism

(foto)

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