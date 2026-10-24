Landaluce entrega su bastón de mando al Cristo de Medinaceli antes de dimitir como alcalde

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Algeciras (Cádiz), 24 oct (EFE).- Forzado a abandonar el cargo tras ser denunciado por dos militantes del PP de presuntas agresiones sexuales, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se ha despedido este sábado del puesto que ha ocupado quince años y medio, entregando su bastón de mando al Cristo de Medinaceli, regidor perpetuo de la ciudad.

Un día después de declarar como investigado ante el juzgado que investiga una de las dos denuncias que pesan sobre él, Landaluce ha hecho, con la entrega del bastón de mando al Cristo, su último acto como alcalde, ya que, como ha anunciado, este domingo 25 de octubre presentará su dimisión.

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Landaluce no ha hecho ninguna referencia a su dimisión, prevista para este domingo, durante su discurso. El exsenador ha pronunciado unas palabras de marcado carácter religioso durante el acto de entrega del bastón de mando al Cristo de Medinaceli, al que ha pedido misericordia y justicia, así como protección para todos los fieles algecireños. Durante la ceremonia, ha recibido numerosas muestras de cariño y apoyo por parte de los vecinos asistentes.

Su dimisión no será efectiva hasta que el próximo miércoles 28 de octubre se celebre el Pleno extraordinario que acogerá la moción de censura que doce de los 15 concejales populares que formaban su gobierno municipal, con el apoyo de los cuatro ediles de Vox, han impulsado para que quien fuera su mano derecha, el concejal y secretario general del PP local, Jacinto Muñoz, le sustituya como regidor de la ciudad.

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Landaluce ha escogido para su despedida el día en el que se ha celebrado el nombramiento de Nuestro Padre Jesús Cautivo Medinaceli como regidor perpetuo de la ciudad.

Por ello, una procesión ha acompañado desde la mañana al cristo de la capilla de San Isidro hasta el parque María Cristina de Algeciras.

Con estos últimos pasos José Ignacio Landaluce pone fin a su etapa como alcalde, aunque, según ha comentado, aún no ha decidido si entregará su acto de concejal o la mantendrá y continuará como concejal no adscrito.

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El también exsenador Landaluce se despide este domingo después de que el pasado 12 de octubre el PP de Cádiz, tras escuchar el testimonio de dos militantes del partido que le han denunciado por supuestas agresiones sexuales, pidiera su dimisión. EFE

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