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Jose Mourinho: "No busco nada más que crédito a mis jugadores y críticas a su entrenador"

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Madrid, 24 oct (EFE).- El técnico del Real Madrid, Jose Mourinho, declaró este sábado que no busca "nada más que crédito" a sus jugadores "cuando lo hacen bien y críticas a su entrenador" cuando lo hacen "menos bien", en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Barcelona correspondiente a la jornada 10 de LaLiga EA Sports.

"Tengo la sensación de que el Real Madrid es así, tengo esta sensación, pero no busco nada más que crédito a mis jugadores cuando lo hacen bien y críticas a su entrenador cuando lo hacemos menos bien", añadió.

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Hizo hincapié en que su equipo no es un "producto acabado": "En nuestro caso, se mira a nosotros como un producto acabado, y los productos acabados del fútbol son muy difíciles, porque nunca están acabados, y se habla de nosotros cuando estamos trabajando hace tres meses, si quitamos la pretemporada, si quitamos las dos o tres semanas que los jugadores han estado en sus selecciones, estamos trabajando mes y medio, y se habla de nosotros como un producto acabado".

"Lejos de ser un producto acabado, es un producto ahora mismo inicial, donde todavía estamos en una fase en que su entrenador está conociendo, analizando, poco a poco definiendo caminos, donde los jugadores están conociendo al entrenador, su modo de actuar, de liderar. Comparar un equipo en este estado con uno que tiene dos, tres, más años, es lo que no me parece justo. Cuando se juega menos bien o cuando el resultado es negativo, la crítica es parte", sentenció.

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A pesar de que reconoció la entidad del clásico, negó que el partido sea la "prueba del algodón" del Madrid de Mourinho. "El Madrid con Mourinho gana títulos", concluyó.

Además, incidió en que el pasado no tiene importancia: "Una buena dinámica, ganamos partidos, jugamos bien, metemos goles, pero en el clásico no creo que lo que has hecho antes tenga alguna influencia. Son partidos diferentes, en mi experiencia con los clásicos y derbis, lo que ha pasado antes en el momento no tiene mucho significado".

"El momento no me dice nada, o me dice muy poco en estos partidos. Si en vez de ganar 4-1 al Leipzig (en Liga de Campeones), perdemos 4-1, mi estado de alma de cara a este partido no sería diferente. El Barcelona no creo que por haber perdido un partido cambie su estado de alma y de confianza de cara a este partido", terminó, sobre la derrota del Barcelona ante el PSG -también en la competición europea- entre semana, la primera de la temporada para ellos. EFE

(foto) (vídeo)

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