José Alberto: "Nos sentimos muy fuertes como locales"

Guardar

Santander, 24 oct (EFE).- El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, ha destacado que el conjunto cántabro se siente "muy fuertes como local", tras conseguir la victoria ante el Espanyol (2-1) en la décima jornada de LaLiga EA Sports y sumar 11 de los 15 puntos disputados en los Campos de Sport de El Sardinero.

El equipo de José Alberto se vio por detrás en el marcador en el minuto 62, pero consiguió sobreponerse con los goles de Jeanuel Belocian y Yassir Zabiri, que culminó la remontada en el 84 de partido.

PUBLICIDAD

Sobre el tanto en contra, José Alberto lamentó "haber encajado ese gol", pero ha destacado "la agresividad a nivel defensivo" de los suyos. "Para mí tiene muchísimo mérito lo que ha hecho el Racing después del 0-1", ha apostillado.

El técnico asturiano también ha elogiado a un Espanyol "muy bien trabajado", y que le "puso las cosas tremendamente difíciles".

En el plano táctico, ha confesado que le pidió a Sergio Canales "que arriesgase más" y que el jugador interpretó de forma correcta esa indicación "filtrando mas pases hacia delante".

PUBLICIDAD

Además, ha elogiado la actuación de los jugadores de refresco, quienes, para José Alberto, "entendieron muy bien lo que tenían que hacer", a la par que su equipo "está empezando a entender que tiene que trabajar".

Y ha destacado el partido del delantero marroquí Yassir Zabiri, que acumula ocho goles en diez jornadas de LaLiga EA Sports. "Tenemos que disfrutarlo, porque va a marcar una época", ha concluido sobre el ariete. EFE

PUBLICIDAD

aas/apa

(foto)