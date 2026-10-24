JJ Redick analiza las pérdidas de balón de Doncic y pide mayor fluidez

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Los Ángeles (EE.UU.), 23 oct (EFE).- El entrenador de Los Angeles Lakers, JJ Redick, analizó este viernes las pérdidas de balón de Luka Doncic tras una sufrida victoria contra Los Angeles Clippers y destacó la importancia de ganar fluidez mientras el nuevo equipo se familiariza con la temporada.

Doncic recibió "muchos "blitz" (dos contra uno). Los rivales intensificaron la presión y buscaron forzar pérdidas de balón a partir de eso, así que continuaremos construyendo nuestras opciones para manejarlo mejor", indicó Redick en una rueda de prensa posterior al encuentro.

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El entrenador del conjunto angelino elogió el partido del estadounidense Walker Kessler, quien sintió que estuvo, de nuevo, "en todas partes". "Realmente fue una gran chispa para que nos consiguiera una victoria", agregó.

"Sentí que era un muy buen jugador, ciertamente lo ha demostrado. Es un jugador fantástico y creo que seguirá mejorando. Y esa fue una de las razones por las que lo queríamos y era tan atractivo para nosotros", continuó.

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Según Redick, Kessler ha sabido encajar con naturalidad con Doncic y Austin Reaves y consideró que es alguien "que puede seguir creciendo y convertirse en un jugador fantástico en la NBA", sentenció. EFE