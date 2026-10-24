Jagoba Arrasate no perdió ninguno de sus diez últimos partidos contra el Sevilla

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Sevilla, 24 oct (EFE).- Jagoba Arrasate, entrenador que dirigirá a Osasuna el próximo lunes en el Sánchez-Pizjuán, no ha perdido ninguno de sus diez últimos enfrentamientos con el Sevilla, contra el que ha cosechado cinco victorias y otros tantos empates en el último lustro.

El técnico vizcaíno, que en la pasada jornada inició su segunda etapa en Osasuna con un triunfo ante el Racing (2-0) después de suplir al destituido Luis Miguel Ramis, no pierde frente al Sevilla desde octubre de 2021, cuando el equipo entonces adiestrado por Julen Lopetegui batió a los rojillos por 2-0, con goles de Diego Carlos y Ocampos.

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La racha en curso comenzó en febrero de 2022 con un empate a cero en la vuelta liguera y tuvo su punto culminante en la campaña 22/23, cuando venció tres veces al Sevilla: 2-1 en la primera jornada de Liga (marcaron Chimy Ávila, Aimar y el sevillista Rafa Mir) y en el cuarto de final de Copa (Adbe deshizo en la prórroga el empate establecido por Chimy Ávila y En-Nesyri) 2-3 en el Sánchez-Pizjuán, donde otra vez Abde decantó el partido en los minutos finales.

En su última Liga en Osasuna, Arrasate empató los dos encuentros ante los sevillistas (0-0 en Pamplona y 1-1 en Sevilla, con goles de Isaac y Budimir) y replicó los resultados con el Mallorca en la campaña 24/25: igualada sin goles en Son Moix y 1-1 en el Sánchez-Pizjuán, donde anotaron Kike Salas y Valjent.

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La pasada temporada, el Mallorca le ganó los dos partidos al Sevilla, al remontar a domicilio el tanto de Vargas mediante Muriqi y un doblete de Mateo Joseph (1-3) y golearlo en Palma (4-1), con dianas de Muriqi, Samu Costa, Darder, Pablo Torre y el visitante Maupay.

Por el contrario, Jagoba Arrasate no conoció la victorias en sus nueve primeros partidos frente al Sevilla, en el banquillo de la Real Sociedad y en sus primeros años en Pamplona, cuando cosechó seis derrotas y tres empates. EFE

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