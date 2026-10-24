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Illa avisa a Feijóo y Abascal que el catalán y el autogobierno de Cataluña "no se toca"

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha avisado este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al de Vox, Santiago Abascal, que el catalán y el autogobierno de Cataluña "no se toca", y ha expresado que ambos se están convirtiendo en lo mismo porque plantean una involución.

Lo ha dicho desde Girona en una intervención después de la presentación de los candidatos por Girona al Congreso y al Senado, en donde también han participado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque y el cabeza de lista socialista en el Congreso por Girona en las elecciones generales, Marc Lamuà.

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Illa ha afeado a Feijóo que se defina como feminista y quiera eliminar el ministerio de Igualdad y Feminismo y ha tachado de censura que Vox en Castilla y León quiera 'prohibir financiar proyectos con supuesto adoctrinamiento ideológico' en el cine: "Empezamos a ver su modelo".

CAMPAÑA ELECTORAL

Illa ha alertado de que la oposición va a situar la campaña electoral en la deslegitimación de las instituciones y del voto por correo, además de las críticas a la 'ley de nietos', pero el dirigente socialista ha afirmado que es una ocasión para votar por la "dignidad, la educación y el respeto".

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Ha abogado por hacer la campaña electoral "más respetuosa" hecha nunca en España y ha defendido que quien tiene pasaporte español pueda votar tras la suspensión cautelar del voto para nacionalizados por la disposición de la Ley de Memoria Democrática de la llamada 'ley de nietos'.

Ha calificado de especial la jornada electoral porque se está en un momento de cambios "profundos" en el mundo, con la demografía, los avances tecnológicos y los cambios climáticos como corrientes de fondo.

PERSPECTIVA EUROPEA

El presidente ha situado las elecciones como las primeras de un ciclo electoral europeo del que después irá Francia, Italia y Polonia y ha remarcado que Cataluña será "decisiva" como dice que lo fue en los pasados comicios del 2023.

"19 diputados del PSC. Y existen dos opciones. Hay dos alternativas. No hay tres ni cuatro, dos. O sigue habiendo un gobierno progresista que reconozca la realidad plural de España, encabezado por Pedro Sánchez, o existe un gobierno Abascal-Feijóo. Feijóo-Abascal. Tanto monta, monta tanto", ha dicho.

CRÍTICAS A JUNTS

Ha lamentado que Junts busque la equidistancia tras los resultados del 29N: "Ser equidistante y ser neutral es no querer decidir".

"O estás con la democracia, o estás con el autoritarismo. O estás con la vivienda como un derecho, o estás con la vivienda como un negocio. O estás con la defensa del sistema público de pensiones, o estás con las pensiones como un negocio. O estás con una sanidad pública y universal, o estás con una sanidad como un negocio. No puedes estar en medio", ha dicho.

PANEQUE Y LAMUÀ

A su turno, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha avisado que esta campaña es "moral" y ha llamado a votar por la paz y no por el odio.

Ha expresado que la diversidad es una "virtud" catalana y ha reforzado los principios de humanidad, justicia y libertad ante el racismo y el insulto.

Lamuà, por su parte, ha afirmado que las elecciones tienen el sentido profundo de defensa de la democracia y de "devolver la esperanza a quien la ha perdido".

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EuropaPress

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