Hamilton fue el más rápido en el último libre de Austin

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) marcó el mejor tiempo en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Estados Unidos; el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).
En su mejor vuelta, Hamilton cubrió, con el neumático blando los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 34 segundos y 893 milésimas, 168 menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull); y con 234 de ventaja sobre el otro Ferrari, el de su monegasco Charles Leclerc, que marcó el tercer crono; a diferencia de los anteriores, con las gomas medias. EFE
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