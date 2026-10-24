Gamarra contrapone "decencia" del PP a la "delincuencia" de Sánchez para elegir "un servidor público o un impostor"

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La vicesecretaria nacional de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha contrapuesto este sábado la propuesta de "decencia" que abandera su presidente, Alberto Núñez Feijóo, frente a la "delincuencia" que achaca al sanchismo, en el marco del arranque de la precampaña para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Durante su intervención ante los medios, ha asegurado que la ciudadanía tendrá que elegir entre "un servidor público o un impostor".

Desde Burgos, la dirigente 'popular' ha reivindicado los comicios como una "oportunidad trascendental" para recuperar la "normalidad democrática y compensar ocho años de bloqueos y abandono" en la provincia por parte de Pedro Sánchez.

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Asimismo, ha subrayado que los compromisos de su formación pasan por realizar una "auditoría de todos los ministerios", regenerar las instituciones públicas y situar en el centro de la agenda social cuestiones como la vivienda, las rebajas fiscales y la gestión migratoria.

Además, ha arremetido contra la política de alianzas del PSOE y ha tildado de "alianza de la desesperación" el denominado Frente Amplio de izquierdas. En este contexto, la formación ha señalado la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien acusan de presunta malversación ligada a piezas de valor no aclaradas, y ha denunciado que el sanchismo "lo ocupa todo dentro del PSOE", sin distinción entre facciones internas.

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En el plano judicial y electoral, Gamarra ha exigido a los ministros Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres que atiendan de forma inmediata el requerimiento del Tribunal Supremo. Según recuerdan desde la formación, la justicia ha concedido un plazo de cuatro días al Gobierno para identificar y justificar la inclusión en el censo electoral de más de 163.000 personas al amparo de la Ley de Memoria Democrática, y ha instado al Ejecutivo a "dejar de intentar perpetrar un fraude".

En el plano local, Cuca Gamarra ha criticado la política fiscal del Gobierno, al que acusa de haber ejecutado más de 140 subidas de impuestos en una etapa marcada por la inflación. A juicio de la formación, parte del dinero recaudado "ha acabado salpicado por casos de corrupción en la adjudicación de obra pública".

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Frente a esta situación, el partido ha prometido reorientar los recursos públicos hacia el desarrollo provincial de Burgos, con prioridad en la ejecución y desbloqueo de proyectos pendientes como las autovías A-12, A-73 y A-11, así como la reapertura del Tren Directo.

En el marco de su visita a Burgos, Gamarra se reunirá también con funcionarios de prisiones. El partido ha sacado pecho por el reciente reconocimiento legal de este colectivo como agentes de la autoridad publicado en el BOE, impulsado a iniciativa de los populares.

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El compromiso de la formación pasa por continuar dotando a estos empleados públicos de "mejores herramientas para el mantenimiento del orden", al tiempo que ha reiterado su propuesta para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre la "actualización de dietas, equiparación salarial efectiva" y la declaración de su actividad como "profesión de riesgo".

Preguntada por la presentación de las candidaturas al Congreso en Salamanca y la posibilidad de acudir en listas conjuntas con Vox en circunscripciones como Burgos -siguiendo fórmulas de coalición o reparto-, la portavoz popular no ha querido adelantar detalles concretos y ha apuntado que cuando el partido tenga "algo que comunicar", lo hará. Hasta el momento el PP ya ha alcanzado acuerdos con UPN y Foro Asturias.

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