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Frente Amplio propone que ninguna pensión esté por debajo del SMI y fijar en 65 años la edad máxima de jubilación

17/10/2026 (I-D) La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero; el diputado de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado; la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau; el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero; durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns se unen en Frente Amplio "para construir una alternativa de izquierdas, amplia y plural, capaz de plantar cara a la extrema derecha, garantizar las pensiones, la educación pública y poner la vivienda y la vida de la gente en el centro". POLITICA Carlos Luján - Europa Press
17/10/2026 (I-D) La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero; el diputado de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado; la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau; el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero; durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns se unen en Frente Amplio "para construir una alternativa de izquierdas, amplia y plural, capaz de plantar cara a la extrema derecha, garantizar las pensiones, la educación pública y poner la vivienda y la vida de la gente en el centro". POLITICA Carlos Luján - Europa Press
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Frente Amplio ha propuesto este sábado que ninguna pensión esté por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que la edad máxima para poder jubilarse no supere los 65 años, frente al "peligro" del sistema que proclaman tanto desde el PP como desde Vox.

Así lo ha puesto de manifiesto la exalcaldesa de Barcelona y candidata de la coalición a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, en declaraciones a los medios de comunicación durante la manifestación en defensa de las pensiones que tiene lugar en Madrid.

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Colau considera "inaceptable" que aún hoy en España 4,6 millones de pensionistas cobren por debajo del SMI y que de ellos 2 millones reciban 900 euros al mes, siendo las mujeres el colectivo que concentra las más bajas.

Por ello, con vistas a las generales del próximo 29 de noviembre, en la que España se juega "tanto" y "donde la derecha y la extrema derecha" ya han dicho que van a empezar a "recortar" las pensiones, Colau ha garantizado que Frente Amplio no sólo las va a mantener, sino que las va a ampliar, para que los jubilados puedan llegar a fin de mes "después de décadas y décadas cotizando y contribuyendo al bien común".

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En concreto, ha apuntado que su primera propuesta en este sentido es vincular las pensiones mínimas con el SMI. "Si sube el SMI, lo lógico es que las pensiones suban al mismo ritmo y que ninguna esté por debajo", ha aseverado.

Pero, además, Frente Amplio plantea fijar de manera "clara y contundente" que la edad de jubilación en los 65 años, "y no ir más allá". "Nuestros padres y madres, nuestros abuelos y abuelas, tienen todo el derecho a un descanso digno y a poder disfrutar de sus últimos años, después de haber trabajado y cotizado durante décadas y de cuidar a la familia, sin estar sufriendo por llegar a final de mes", ha defendido.

Y frente al "peligro" del sistema de pensiones que invocan el PP y Vox, Colau ha repuesto que "el único peligro que hay en este país es que gane la derecha y la extrema derecha". "Por eso, nos estamos presentando para ir a por todas, no solo a derrotar la extrema derecha en las próximas elecciones, sino sobre todo a seguir avanzando y ampliando derechos y libertades en este país", ha asegurado.

LA "MATRACA" DE QUE EL SISTEMA ES INSOSTENIBLE

En la misma línea se ha expresado el cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, quien ha subrayado que el sistema público de pensiones "no sólo es perfectamente sostenible, sino que es manifiestamente mejorable", teniendo en cuenta, ha destacado, que España esté un punto por debajo de la media de pensiones en la UE y tres puntos por debajo de la contribución fiscal.

La derecha española "lleva dando la matraca con que es insostenible 40 años porque quieren hacer con las pensiones lo que ya han hecho con los servicios públicos allí donde gobiernan: desguazarlos y entregárselos a la iniciativa privada", ha señalado Delgado, quien considera una "burla" y un "desprecio profundo" hacia "la gente que ha levantado el país" el modelo que defienden el PP y Vox.

El madrileño ha incidido en que lo que buscan los de Feijóo y los de Abascal es "concentrar aún más la riqueza", como así ha ocurrido en 30 países donde se ha aprobado su modelo. "Y no lo vamos a consentir", ha avisado.

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