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Frente Amplio afirma que su único rival es la "extrema derecha" bajo las siglas PP y Vox

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Madrid, 24 oct (EFE).- La candidata de Frente Amplio para las elecciones generales, Ada Colau, ha afirmado este sábado que su rival es la "extrema derecha", que asegura que se presenta bajo las siglas de PP y Vox pero con "una única agenda" consistente en "cargarse salarios" e "impedir el derecho a la vivienda.

En declaraciones a los medios durante la manifestación en Madrid a favor de las pensiones públicas, Colau ha evitado pronunciarse sobre Podemos y ERC con motivo del acto de precampaña que celebran juntos este sábado sus respectivos candidatos, Irene Montero y Gabriel Rufián, que harán tándem electoral al margen de Frente Amplio.

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"No vamos a entrar en críticas entre formaciones progresistas. Tenemos muy claro quién es el adversario. El adversario es la extrema derecha, que hoy se presenta a las elecciones con dos siglas, pero con un única agenda, que es cargarse salarios, cargarse pensiones, poner alfombras rojas a los especuladores, impedir el derecho a la vivienda", ha dicho Colau.

Al respecto, ha añadido que el objetivo de Frente Amplio (coalición impulsada por IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes) es "no solo a derrotar a la extrema derecha" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, sino "seguir avanzando y ampliando derechos y libertades".

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"Es imposible que haya un gobierno progresista en este país si no conseguimos que el Frente Amplio tenga un muy buen resultado, y somos muy optimistas", ha declarado.

Colau ha dicho que ahora mismo la intención de voto del Frente Amplio se acerca el 9 %, pero si llega al 10 % quitaría "un montón de escaños a la extrema derecha", y por eso ha llamado a la movilización, sobre todo de las personas que están "desencantadas con la política".

Preguntada por la intención del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de suprimir el Ministerio de Igualdad, ha respondido que para Frente Amplio plantearse la existencia de este ministerio "no es una opinión ni es una opción" y ha subrayado que no van a dar "ni un paso atrás en la agenda feminista".

Y sobre la violencia ejercida por algunas personas en actos de precampaña de Vox, como el pasado miércoles en A Coruña, ha asegurado que Frente Amplio condena siempre "cualquier acto de violencia", pero ha acusado a Vox de llevar años "incitando al odio" y a "criminalizar a los colectivos más vulnerables".

"Por lo tanto, los primeros que tienen que dejar de incitar a la violencia y al odio son los de la extrema derecha. Nosotros, la mayoría social trabajadora, somos gente de paz. Lo hemos sido siempre, como se demuestran en las amplísimas movilizaciones que se están produciendo en nuestro país(...) han sido movilizaciones ejemplares masivas y todas pacíficas, por mucho que diga (Isabel Díaz) Ayuso", ha comentado en referencia a la presidenta madrileña. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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