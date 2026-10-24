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Flick confía plenamente en los árbitros, alaba a Mourinho y confirma la ausencia de Kounde

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Sant Joan Despí (Barcelona), 24 oct (EFE).- El alemán Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, aseguró este sábado, en la víspera del clásico contra el Real Madrid, que confía "plenamente" en los árbitros, alabó el trabajo de Jose Mourinho y confirmó la baja de Jules Koundé.

Preguntado sobre si después de que se haya hablado tanto sobre arbitrajes, esta circunstancia puede influir mañana, Flick comentado que confía "plenamente" en el arbitraje y en los árbitros: "Cada uno de nosotros formamos parte de este maravilloso deporte. Es importante proteger a todos, a los árbitros también. No quiero hablar de este tipo de cosas".

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En cuanto al portugués Jose Mourinho, Flick lo calificó como "un colega, un compañero de profesión" y un entrenador de "éxito en todos los clubes en los que ha estado"; y confirmó la ausencia de Koundé para el partido: "No estará mañana, no queremos arriesgar con él. No llega en el momento adecuado, hay que aceptarlo". EFE

(foto) (vídeo)

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