Feijoo reivindica el modelo gallego frente a Sánchez: "Llevo toda mi vida preparándome para ser presidente"

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Ante un auditorio lleno hasta la bandera y entre vítores de 'presidente', el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha desgranado este sábado en Vigo sus principales propuestas para las elecciones del próximo 29N, para las que ha pedido a su equipo que ponga "la maquinaria a tope" con el objetivo de lograr el "cambio político en España" con el aval de su gestión al frente de la Xunta y los resultados del modelo gallego.

"Llevo toda mi vida preparándome para ser presidente del Gobierno de España", ha dicho ante los presentes rememorando lo que, ha apuntado, decía Manuel Fraga sobre ser presidente de Galicia. "Y lo vamos a conseguir", ha añadido.

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"Jugaba en casa", como le ha dicho en su presentación el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha destacado también que Feijóo está "en su mejor momento". "Y para hacer frente a un Gobierno que se preocupa de todo menos de la gente, de sus preocupaciones, necesitamos al mejor candidato y que esté en el mejor momento", ha dicho Rueda.

Núñez Feijóo, que ha entrado a la Estación Marítima bajo los compases de 'Hall of fame', de la banda The Script, ha recibido el aplauso del público, entre el que se encontraban los principales rostros del partido en Galicia, y se ha mostrado seguro de poder trasladar a nivel nacional los "extraordinarios resultados" alcanzados durante su etapa en Galicia, aludiendo que "el PP de Galicia es una máquina, un motor en marcha, y lo vamos a poner a tope".

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"Cada vez que hay un problema en España, gana las elecciones el Partido Popular", ha dicho Feijóo, para augurar que su partido será el vencedor "limpiamente" el próximo 29N. "Sabiendo que están contra nosotros, a pesar de todas las circunstancias, estoy preparado para que haya un cambio político en España", ha clamado.

En su intervención, Alberto Núñez Feijóo, que ha desgranado algunas de las propuestas con las que concurrirá a los comicios, ha cargado contra el "Gobierno de la corrupción" del PSOE, a quien ha advertido de que, si llega a la presidencia, no va a "indultar a corruptos". "Me encargaré de que paguen por todo", ha garantizado.

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Además, también se ha referido a lo ocurrido esta semana en la Plaza de María Pita de A Coruña, para criticar a los que "buscan agitar unas calles que les dan la espalda": "¿Qué queremos? ¿Queremos también los disturbios de Francia?", ha preguntado, tras lo que ha llamado a emprender una "reconstrucción nacional". "Hay que darse la mano otra vez", ha dicho.

MENOS IMPUESTOS PARA QUIEN "MÁS LO MERECE"

En cuanto a propuestas, a nivel económico, Núñez Feijóo ha criticado las "más de 100 subidas de impuestos del Gobierno durante esta legislatura", cuando "todo está más caro", y ha asegurado que el Ejecutivo de Sánchez "le ha subido los impuestos a todo el mundo" y que "quiso hacer tributar por el SMI y lo paró el PP".

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"Basta de un Gobierno que presuma de recaudar mucho mientras a la gente no le queda nada", ha dicho, apuntando que, si llega a la presidencia le dará "la vuelta a todo esto". "Vamos a bajar los impuestos a quien más lo merece: las rentas medias, las familias, los autónomos y los jóvenes", ha comprometido Feijóo, que ha asegurado también que bajará el impuesto sobre la renta y reducirá el IVA en alimentos básicos y en la luz "mientras dure la inflación".

Además, eximirá de tributación a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros, reducirá el impuesto de transmisiones en la primera vivienda y hará que "las familias con hijos paguen menos impuestos, que es lo lógico y lo necesario", ha dicho.

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También se ha comprometido a trabajar en el problema de la vivienda con la construcción de un millón de viviendas durante la próxima legislatura con el objetivo de "aumentar la oferta para que baje el precio".

Feijóo ha cargado contra el "planteamiento sectario del Gobierno que intenta controlar los precios" de la vivienda, contraponiendo la necesidad de "dar facilidades para que se construya más" para "aumentar la oferta". "Modificaremos la ley del suelo, la ley de propiedad horizontal y haremos una ley antiocupación", ha dicho el candidato popular, para "decirle educadamente a los ocupas 'fuera' a las 48 horas".

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FINANCIACIÓN ENTRE TODOS

Núñez Feijóo también se ha comprometido con un nuevo sistema de financiación autonómica que sea "justo" y en el que Galicia, parafraseando a Alfonso Rueda, no pida más, pero "tampoco acepte menos".

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"Un sistema de financiación justo es aquel en el que se reparte lo que es de todos entre todos. La financiación autonómica no es la moneda con la que se compra un gobierno", ha advertido Feijóo, que ha apostado por poner "fin a las discriminaciones y a los privilegios de unos pocos" y "garantizar por fin una España de ciudadanos libres e iguales".

España, ha dicho el líder del PP, necesita "colegios que vuelvan a dar resultados" frente a los efectos de la Lomloe, recursos para dependencia y que el Estado "ponga la parte que le toca", que "los trenes lleguen a su hora y "una sanidad pública con más médicos y con mejores condiciones". "Que llevamos un año y medio de huelga y el Sergas no tiene ninguna responsabilidad", ha sostenido.

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Sin salir del ámbito económico, Núñez Feijóo ha criticado que Pedro Sánchez lleve "toda la legislatura" sin aprobar presupuestos, "gastando lo que le da la gana donde le da la gana y sin ningún control". "Este señor se ha gastado un billón de euros de los españoles y no le ha dado cuentas a nadie", ha criticado, para aducir que "Moncloa está saqueando a la gente sin control".

Frente a esto, ha puesto como ejemplo la situación de Galicia, donde "se hacen presupuestos y se cumplen". "El Gobierno lo que tiene que hacer es gobernar, y gobernar significa servir, ponerse a disposición de la gente. Eso es lo que he hecho toda mi vida, y lo que sé hacer", ha añadido el líder del PP.

Por ello, y poniendo como ejemplo su gestión al frente de la Xunta, ha argumentado que "si Galicia funciona, España tiene que funcionar como Galicia", animando a "cualquier gallego que ame al país, que ame a Galicia", aproveche "la posibilidad de poner a un expresidente de la Xunta en el Gobierno de España".

GRACIAS A LOS QUE "HACEN LA MALETA"

Lejos de personalizar la campaña en él, Núñez Feijóo ha querido reivindicar la solvencia de su equipo en conjunto y de los nombres que lo acompañan en la candidatura. "Nadie consigue un cambio político en la cuarta economía de Europa si no tiene equipo", ha dicho.

En particular, ha querido "dar las gracias a los que ahora hacen la maleta para servir a Galicia desde Madrid" y se incorporan a la candidatura, algo que, ha recordado, hicieron antes nombres como él mismo, Miguel Tellado o Francisco Conde, a quienes también ha reivindicado. "Quiero agradecer a aquellos que se fueron, a veteranos que están aquí y a los que se estrenan", ha resumido.

También, en su turno, ha tenido unas palabras para ellos el presidente de la Xunta, especialmente para el hasta ahora presidente del Parlamento, Miguel Santalices, y para la conselleira de Política Social, Fabiola García, que dejarán estos puestos tras incluirse en las listas al Senado y al Congreso. "Voy a echar de menos que Miguel Santalices me mande callar en el Parlamento y voy a echar de menos que tener que mandar callar a Fabiola García en el Consello de la Xunta", ha bromeado Rueda.