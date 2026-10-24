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Feijóo elige a Alma Ezcurra como cuatro por Madrid al Congreso y la vicealcadesa madrileña será la dos al Senado

03/11/2025 (I-D) El secretario general del PP, Miguel Tellado; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, durante el Comité Ejecutivo Nacional del partido, en la sede nacional del PP, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular se ha reunido tras el anuncio de Mazón de su dimisión como presidente de la Generalitat. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
03/11/2025 (I-D) El secretario general del PP, Miguel Tellado; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, durante el Comité Ejecutivo Nacional del partido, en la sede nacional del PP, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular se ha reunido tras el anuncio de Mazón de su dimisión como presidente de la Generalitat. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido a su eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, como número cuatro de la lista por Madrid al Congreso para las elecciones del 29 de noviembre, mientras que la vicealcaldesa madrileña, Inmaculada Sanz, irá de número dos en la del Senado, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

El presidente del Senado y excalde de Torrejón, Pedro Rollán, encabezará la candidatura del Partido Popular a la Cámara Alta, como ya hizo en las elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023, han confirmado las mismas fuentes.

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Detrás de Rollán, Feijóo ha situado en la lista por Madrid al Senado a Inmaculada Sanz, que es actualmente vicealcaldesa y portavoz del Ayuntamiento de Madrid en el Consistorio que dirige José Luis Martínez Almeida.

El presidente del PP ha buscando rodearse de perfiles con amplia experiencia de gestión por si consigue llegar al Palacio de la Moncloa y, con ese objetivo, ha decidido incorporar a sus candidaturas tanto a consejeros de CCAA como a numerosos alcaldes en ejercicio. ALBERTO NADAL TAMBIÉN ESTARÁ EN LA LISTA DE MADRID

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Por el momento, el PP ha desvelado que la lista de Madrid que encabeza Feijóo contará como número dos con la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, mientras que en el puesto número tres repite el portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper.

Este sábado, el partido ha indicado que la eurodiputada del PP Alma Ezcurra abandonará Bruselas para incorporarse a la lista por Madrid al Congreso en el puesto número cuatro. Ezcurra es también la elegida por Feijóo para coordinar el programa electoral que la formación presentará a las elecciones de noviembre.

Además, fuentes del PP han avanzado a Europa Press que el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, también estará en la lista de Madrid al Congreso para las generales, aunque por el momento no ha revelado en qué posición.

Nadal (Madrid, 1970) fue un alto cargo en los anteriores Gobiernos del PP, ya que, cuando Mariano Rajoy llegó a Moncloa en 2011 le nombró secretario de Estado de Energía y, después, en su segundo mandato, fue designado secretario de Estado de Presupuestos y Gastos.

En julio del año pasado, cuando Feijóo anunció su fichaje, abandonó el trabajo que desempeñaba en EEUU para incorporarse a la dirección nacional del PP como responsable de Economía y Desarrollo Sostenible.

MAR SÁNCHEZ Y MARTA VARELA, DOS FIELES COLABORADORAS DE FEIJÓO

También se prevé que formen parte de la lista de Madrid dos de las más estrechas colaboradoras de Feijóo: Marta Varela, que es su jefa de Gabinete, y Mar Sánchez, que lleva trabajando 30 años con el líder del PP. Ambas ya fueron en esta candidatura en las elecciones de 2023.

Feijóo ha situado a la mayoría de su núcleo duro como 'números uno' al Congreso en sus respectivas provincias, como ya ocurrió hace tres años: Miguel Tellado (A Coruña), Cuca Gamarra (Logroño), Ester Muñoz (León), Elías Bendodo (Málaga), Juan Bravo (Sevilla) y Carmen Fúnez (Ciudad Real). Alicia García, portavoz en la Cámara Alta, encabeza la lista del PP al Senado por Ávila.

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