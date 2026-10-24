Esteban: El PNV jamás apoyará un escenario en el que la extrema derecha llegue al poder

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Vitoria, 24 oct (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que su partido "jamás apoyará un escenario en el que la extrema derecha llegue al poder".

En el Congreso anual del Partido Demócrata Europeo (PDE) celebrado en Atenas, ante delegaciones de más de 20 países, el presidente del PNV y vicepresidente del PDE ha recordado que la Unión Europea se creó como "una salvaguarda contra el regreso de fuerzas extremistas".

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Según ha informado su partido, en su discurso ante el plenario del PDE, Esteban ha explicado que el PNV fue clave para parar la investidura de PP y Vox en septiembre de 2023.

"Solo necesitaban cuatro votos, nosotros teníamos cinco. Nos hicieron muchas promesas. Podríamos haber sido decisivos en la formación del Parlamento, una posición de poder envidiable. Pero dijimos que no, porque no vamos a dar cabida a la extrema derecha y al totalitarismo en nuestras vidas", ha insistido.

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Esteban ha remarcado que Europa se enfrenta a desafíos que hasta hace pocos años no existían, y ha recordado que la Unión se creó como con el propósito de "servir de contrapeso" contra el regreso de fuerzas extremistas que "desmantelarían los valores sobre los que hemos construido nuestras sociedades".

"Esos son precisamente los valores que las fuerzas externas pretenden erradicar: la libertad, la democracia liberal, los derechos humanos y la viabilidad de Europa como actor internacional unido".

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Ante esta situación, ha afirmado que el Partido Demócrata Europeo debe liderar una respuesta europea con propuestas concretas: reforzar las instituciones comunes, aunar esfuerzos políticos, promover la autosuficiencia en sectores estratégicos, proteger otras industrias para combatir el desempleo y, sobre todo, ofrecer a los jóvenes un futuro prometedor. EFE