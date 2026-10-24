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El Valencia, con Rioja y Otorbi en las bandas; el Villarreal, con Gerard y Ayoze en punta

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Valencia, 24 oct (EFE).- El Valencia jugará con Luis Rioja y David Otorbi en los extremos en el partido que le enfrenta este sábado en Mestalla al Villarreal, que saldrá en ataque con la dupla formada por Gerard Moreno y Ayoze Pérez.

Javier Aguirre también ha cambiado de lugar a Arnaut Danjuma, que en vez de jugar en una banda lo hará en punta, mientras que Iñigo Pérez ha dado entrada al centrocampista de 18 años Carlos Maciá, que jugará su segundo partido como titular con el Villarreal.

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El Valencia saldrá con un once formado por Dimitrievski; Maffeo, Tárrega, De Haas, Gayà; Otorbi, Guido, Pepelu, Rioja; Guerra y Danjuma.

El Villarreal comenzará el partido con Peter Gulácsi; Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Alex Freeman; Akhomach, Maciá, Gueye, Buchanan; Gerard y Ayoze Pérez. EFE

plm sm/ism

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