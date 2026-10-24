El Surne Bilbao busca resarcirse ante un Andorra que va a más

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Bilbao, 24 oct (EFE).- El Surne Bilbao Basket tratará de pasar página de la contundente derrota encajada ante el Real Madrid y recuperar el pulso competitivo en el Bilbao Arena (12.00 horas), frente a un MoraBanc Andorra que llega reforzado después de estrenar su casillero de victorias en la Liga Endesa.

El conjunto de Jaume Ponsarnau afronta la quinta jornada con un balance de dos triunfos y dos derrotas y la intención de sumar la tercera victoria de la temporada antes de afrontar el próximo martes una exigente visita al Alba Berlín en la Liga de Campeones.

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Los 'hombres de negro' vienen de sufrir un severo correctivo en el Movistar Arena (119-84), en un encuentro que quedó prácticamente sentenciado en el primer cuarto, cuando el Real Madrid firmó un parcial de 36-13.

Ponsarnau considera que el equipo está "estimulado" y ha aprovechado la semana de trabajo para corregir errores y seguir creciendo a medida que se integran las nuevas piezas.

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El reto pasa ahora por trasladar esa respuesta a la pista y recuperar la solidez que el Surne Bilbao ha mostrado en Miribilla donde ha ganado en sus dos partidos como local frente al Kids&Us Manresa (107-92) y al Recoletas Salud San Pablo Burgos (96-87).

Los precedentes en Miribilla también invitan al optimismo local. El conjunto bilbaíno encadena tres victorias consecutivas en casa frente a un Andorra que no gana en la capital vizcaína desde diciembre de 2020, en un partido en el que brilló el escolta estadounidense Jeremy Senglin (30 puntos y 35 de valoración).

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En cuando al estado de la plantilla, el base húngaro Adam Somogyi se ha perdido alguna sesión debido a un proceso febril, pero, en principio, estará disponible para el encuentro. EFE

ibn/cc/fc