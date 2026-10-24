El PSOE cede a Frente Amplio el 2 de la lista de provincias de Castilla y León al Senado

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León, 24 oct (EFE).- El PSOE ha cedido a Frente Amplio el segundo puesto de la lista al Senado en todas las provincias de Castilla y León, según ha confirmado este sábado a EFE el secretario de Organización del PSOE CyL, Daniel de la Rosa.

La primera y la tercera plaza serán para el PSOE, mientras que Frente Amplio se queda en todas las provincias con el segundo puesto a la Cámara Alta para las elecciones generales del 29 de noviembre tras el acuerdo alcanzado en Madrid entre los negociadores del PSOE y de Frente Amplio.

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El PSOE, que aprobó el fin de semana pasado sus candidaturas en el Comité Federal, mantendrá a los aspirantes que ocupan el primero y el tercer lugar en sus listas, mientras que los segundos se podrían convertir en suplentes del primer candidato.

El objetivo de este movimiento es tratar de romper la mayoría del PP, que tiene tres senadores electos en cada provincia de Castilla y León.

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El primero de los candidatos de Frente Amplio que se ha conocido en Castilla y León es Carlos Serrano, el actual coordinador de Izquierda Unida de la autonomía, que será cabeza de lista al Senado por Burgos.

Para cumplir con el requisito de las listas cremallera, el Frente Amplio debe optar por una mujer en León, Salamanca, Zamora y Ávila, mientras que Palencia, Burgos, Soria, Segovia y Valladolid deben designar a un hombre.

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Las mismas fuentes han indicado que el próximo lunes termina el plazo para el registro de las listas.

El PSOE ya había anticipado que encabezaría todas las listas conjuntas con Frente Amplio tras el pacto alcanzado para concurrir en coalición bajo el nombre de 'Senado de Progreso'.

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En la papeleta para el Senado, los candidatos aparecen identificados individualmente y agrupados por candidaturas, aunque a diferencia del Congreso, el elector puede marcar los candidatos que prefiera, de varias formaciones y sin un orden obligatorio.

Lo habitual, no obstante, es que el elector marque a los tres candidatos de una misma lista, sin combinar de varias. EFE