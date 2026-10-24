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El paraguayo Walter Clar falla un penalti y San Luis derrota al Atlante, en el Apertura

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México, 23 oct (EFE).- El defensa paraguayo Walter Clar falló un penalti en los minutos finales, que le costó este viernes al Atlante una derrota por 0-1 ante el San Luis, en la decimocuarta jornada del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

Benjamín Galdames anotó por el San Luis, que mantuvo vivas sus aspiraciones de clasificarse a los cuartos de finales al subir al décimo lugar. Atlante es decimoquinto de la tabla.

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La primera mitad transcurrió como mucho tráfico en la mitad de la cancha. Ambos cuadros crearon jugadas de peligro en las áreas, donde los protagonistas fueron los guardametas, Gibrán Lajud, del San Luis; y Óscar Jiménez, del Atlante.

En la segunda parte, los dos equipos salieron a proponer y fue el San Luis el que tomó ventaja en el minuto 59, cuando el chileno Felipe Mora le puso un balón a Galdames, anotador con un golpe de pierna derecha.

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Los Potros del entrenador Miguel Herrera presionaron en busca de la igualada. Tuvieron la posibilidad de empatar en el 90+4, pero Clar falló el penalti y en la jugada siguiente estrelló la pelota en el travesaño, a un rebote de Lajud.

San Luis suma cinco victorias, cuatro empates, cinco derrotas y 19 puntos, uno menos que el Monterrey y Querétaro, séptimo y octavos de la clasificación, en ese orden.

Un par de horas antes, el Juárez FC, último de la tabla; empató 1-1 con el Necaxa, en un duelo de pocas emociones.

Owen González le dio a ventaja al Necaxa y Luca Martínez empató por el Juárez.

El Apertura tendrá sus duelos más esperados del fin de semana a partir de este sábado, cuando las Chivas de Guadalajara, en el segundo lugar, se meterán en la cancha del Monterrey; el Toluca visitará al León y Tigres UANL a los Pumas UNAM.

El domingo, el líder América recibirá al Pachuca del venezolano Salomón Rondón, líder de los goleadores; el campeón Cruz Azul visitará a Querétaro, Puebla al Atlas y Santos Laguna al Tijuana.EFE

(fotos)

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