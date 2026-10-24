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El oteador de palabras: “aptónimo”, “midimalismo”, “enebeísta”...

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Por Javier Bezos (FundéuRAE)

Madrid, 24 oct (EFE).- Una quincena más, la FundéuRAE ha escudriñado y observado con cuidado los medios de comunicación, que es la base de su trabajo, en busca de palabras y expresiones nuevas, curiosas... Recordamos que el propósito de esta sección es tan solo ir recopilándolas, sin que ello implique necesariamente una aceptación o una censura.

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APTÓNIMO

Sea casualidad o no, hay quienes tienen un apellido que coincide con el nombre de la actividad que practican o que de algún modo la evoca. Por ejemplo, un dentista que se apellida Muelas. A partir del latín “aptus”, que significa ‘adecuado, apropiado, idóneo, capaz’ y el elemento griego “-ónimo”, que es ‘nombre’, se ha acuñado “aptónimo” para denominar este fenómeno.

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MIDIMALISMO

Tal vez porque se considere que en el término medio está la virtud, en la decoración también se busca combinar la funcionalidad del minimalismo con elementos que añadan la calidez de un estilo más tradicional. Es el “midimalismo”, con el cambio de una letra que remite a la voz inglesa “middle” (‘medio’).

DOSMILERO

Por este oteador ya han pasado “noventero” para lo propio de los años noventa y “ochentero” para lo propio de los años ochenta. De modo parecido, para lo propio de la primera década del siglo XXI se está empleado “dosmilero”, aunque por su formación se aplicaría más bien a cualquier año del siglo.

ENEBEÍSTA

En las informaciones sobre la liga de baloncesto estadounidense se llama “enebeísta” a un jugador o, más en general, a una persona que forma parte de la NBA (Asociación Nacional de Baloncesto).

RELOJ NUCLEAR

Los relojes atómicos usan como “péndulo” las transiciones de los electrones en los niveles de energía. En Viena y Pekín se acaban de crear prototipos de “relojes nucleares”, que apenas pierden un segundo en 30 millones de años y que miran más adentro del átomo: su núcleo.

FRENETISMO

Mientras que el “frenesí” es la ‘violenta exaltación y perturbación del ánimo’, se está llamando “frenetismo” a la tendencia o propensión a actuar de modo frenético. El frenesí puede ser momentáneo, pero el frenetismo es una pauta de comportamiento. EFE

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