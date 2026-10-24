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El Elche logra su mayor victoria como visitante en Primera en 60 años

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Elche (Alicante), 24 oct (EFE).- El Elche, que este sábado se ha impuesto al Rayo Vallecano en Vallecas, ha logrado su mayor victoria como visitante en Primera División en los últimos 60 años.

El conjunto ilicitano ha vencido con goles de Fede Redondo, Fer Niño y Germán Valera, sumando el segundo triunfo del presente curso, ambos logrados lejos del Martínez Valero.

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La anterior ocasión en la que el Elche había ganado 0-3 como visitante se remonta a enero de 1966, cuando se impuso en el desaparecido campo de Sarriá al Espanyol de Barcelona, en el que jugaba Alfredo Di Estéfano.

Marcial Pina, Araujo y Vavá firmaron los tantos del equipo ilicitano en un encuentro de la temporada 1965-66, en plena era dorada del Elche en Primera División.

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Desde entonces, en las 18 temporadas completas que ha competido en Primera, y en lo que se lleva disputada de la actual, el equipo ilicitano no había logrado un resultado tan contundente lejos de su campo.

El Elche logró en sus últimas apariciones en la máxima categoría marcar tres goles en Cádiz, en el curso 2020-21, o de nuevo ante el Espanyol esta temporada, aunque los marcadores finales fueron de 1-3. EFE

pvb/sm/apa

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