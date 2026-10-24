El chino Jiayu Xu establece un nuevo récord del mundo de los 50 espalda en piscina corta

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Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El chino Jiayu Xu estableció este sábado un nuevo récord del mundo de los 50 espalda en piscina corta, tras completar la primera posta de la final del relevo 4x50 estilos mixto de los Campeonatos Nacionales de China en un tiempo de 22.03 segundos.

Xu, vigente subcampeón olímpico de los 100 espalda, rebajó en 6 centésimas la anterior plusmarca universal que estableció hace apenas dos semanas el sudafricano Pieter Coetze con un crono de 22.09 en la prueba de la Copa del Mundo disputada en Taskent.

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Un nuevo tope universal que Jiayu Xu, de 31 años, añadió al récord de Asia de los 100 espalda que él mismo estableció una hora antes en el Cubo de Agua de Pekín con una marca de 48.77 segundos.

Xu se sitúa en la séptima plaza de la clasificación de todos los tiempos de los 100 espalda que lidera el húngaro Hubert Kos con los 48.16 segundos que firmó en octubre de 2025 en la ciudad canadiense de Toronto. EFE

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