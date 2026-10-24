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El Breogán, con Mavra, desafía a un Unicaja que llega lanzado

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Lugo, 24 oct (EFE).- El gran momento de forma del Breogán y su fortaleza en el Pazo Provincial proponen este domingo un examen de máxima exigencia al Unicaja, que encadena cuatro victorias entre Liga Endesa y Liga de Campeones.

El duelo enfrentará al segundo mejor ataque de la categoría, el del Breogán, que promedia 107 puntos por partido, con la segunda mejor defensa y uno de los equipos que más rebotes defensivos captura, sobre todo gracias al poderío del francés Amine Noua en la pintura.

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El Breogán sufrió su primera derrota del curso liguero el pasado fin de semana en la pista del Andorra, donde acusó notablemente la baja de su director de juego, el base croata Dominik Mavra, al que Luis Casimiro recupera para el encuentro de mañana.

El técnico ciudadrealeño tiene claro que su equipo se acercará a la victoria si consigue imponer su ritmo de juego. Breogán está jugando con mayor número de posesiones que el equipo de Txus Vidorreta, al que puede hacer daño si domina el rebote y corre en transición.

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El partido de mañana (18.00 horas, con el arbitraje de Óscar Perea, Alfonso Olivares y Andrés Fernández Carretero) será especial para el entrenador de Unicaja. Vidorreta alcanzará los 746 encuentros dirigidos en la ACB, una cifra que le permitirá situarse en solitario como el cuarto entrenador con más partidos en la historia de la competición, superando a Manel Comas.

Por delante tiene al técnico que tendrá mañana enfrente. Casimiro, seis años mayor que él, disputará su encuentro 821 en la máxima categoría del baloncesto español. EFE

dmg/jrs/cmm

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