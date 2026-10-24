Detenido por violar a una mujer migrante tras engañarla con darle trabajo de limpiadora

Guardar

Palma, 24 oct (EFE).- La Policía Nacional ha informado este sábado de que el pasado lunes detuvo en Palma a un hombre acusado de engañar a una mujer migrante que buscaba empleo, a la que ofreció ir a trabajar a su casa como limpiadora para violarla, agresión sexual que luego intentó tapar acusándola de haber entrado a su domicilio a robar.

En un comunicado hecho público este sábado, el cuerpo policial ha detallado que varios agentes recibieron un aviso de que una mujer había entrado supuestamente a robar en un domicilio.

PUBLICIDAD

Al llegar, los policías nacionales vieron a la mujer muy nerviosa y al varón que les había llamado.

El hombre dijo que la mujer había entrado a robar y que no quería abandonar la vivienda, aunque ella explicó una versión distinta.

La mujer afirmó que había estado dejando varios currículums por la ciudad y, al llegar a un establecimiento, esta se resguardó en el mismo por la cantidad de lluvia que caía.

PUBLICIDAD

En ese momento, se acercó el varón y le preguntó si buscaba trabajo y, al contestar que sí, el hombre le dijo que podía empezar ese mismo día en su casa para realizar labores de limpieza.

Más tarde, ya en el domicilio del presunto autor, mientras la víctima limpiaba una de las estancias, el hombre le bajó los pantalones por la espalda y la agredió sexualmente con penetración.

PUBLICIDAD

Al recriminarle lo que hacía, este la empujó sobre la cama, le inmovilizó los brazos y le dijo que si no se dejaba la iba a matar.

La mujer intentó escapar y pidió ayuda por la terraza de la vivienda y, aunque un vecino la escuchó, este no la entendió por la barrera idiomática y no pudo avisar a la Policía.

PUBLICIDAD

Posteriormente, el agresor le dijo: “O te metes para dentro o te tiro por la terraza”.

La víctima entró de nuevo al domicilio desde la terraza, sacó su teléfono móvil y empezó a grabar vídeos a escondidas, sin que el varón se diera cuenta.

PUBLICIDAD

En los vídeos se podía observar cómo el varón se encontraba parcialmente desnudo mientras ella le suplicaba salir de casa y él se lo prohibía.

Al estar en un alto estado de nerviosismo, él dijo que iba a llamar a la Policía Nacional y que iba a decir que ella había entrado a la casa a robar.

PUBLICIDAD

Además, amenazó a la víctima con que nadie iba a creer su versión porque era una mujer inmigrante.

El individuo también les dijo a los agentes que fueron a su casa: “Conozco un montón de policías, ¿vais a creer a esta que es inmigrante?”.

PUBLICIDAD

Al ver los vídeos, los agentes detuvieron al varón por ser el presunto autor de un delito de agresión sexual y otro de detención ilegal. EFE