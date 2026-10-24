Detenidas cuatro mujeres que se hacían pasar por árabes para hurtar en tiendas

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Alicante, 24 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Alicante a cuatro mujeres de entre 29 y 43 años que, presuntamente, se hacían pasar por árabes para hurtar en el interior de establecimientos comerciales.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, las arrestadas, españolas de etnia gitana residentes en la ciudad, fueron sorprendidas vistiendo ropas de apariencia árabe cuando se apoderaban de artículos valorados en 480 euros en una perfumería de un centro comercial alicantino, y según el relato de los testigos, incluso, trataban de imitar el idioma árabe.

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Tres de las mujeres fueron capturadas por la Policía Nacional el pasado martes y la cuarta, la mañana de este viernes, y las cuatro actuaban de manera coordinada, ya que mientras unas vigilaban, otras cogían las cajas de los perfumes y una tercera se guardaba los frascos.

La investigación considera que las detenidas se caracterizaban de mujeres árabes con el supuesto objetivo de ocultar la identidad y dificultar la posterior identificación por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, por todo lo cual se les atribuye los delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal con el agravante de disfraz. EFE

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