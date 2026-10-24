David Otorbi se marcha en camilla lesionado en su primera titularidad con Aguirre

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Valencia, 24 oct (EFE).- El extremo del Valencia David Otorbi se marchó en camilla, lesionado en el muslo derecho, en el minuto 14 del partido entre su equipo y el Villarreal en Mestalla, en su primera titularidad desde que llegó el técnico mexicano Javier Aguirre.

El canterano fue una de las sorpresas de la alineación del entrenador valencianista, que tras sus dos primeros partidos ya había empezado a ser cuestionado por el poco protagonismo de los jugadores del filial, una participación que sí tuvieron con Óscar Sánchez cuando el técnico del Valencia Mestalla actuó como interino tras la destitución de Carlos Corberán.

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Sin embargo, el extremo no pudo completar el partido al lesionarse solo en una acción en la que trató de salir al contraataque tras un balón en largo de Stole Dimitrievski con el que el guardameta buscaba la carrera del futbolista. En su lugar salió Dani Raba, que fue recibido con pitos por una parte de la afición. EFE

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