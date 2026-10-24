Cristina Martín Jiménez: "Las élites tecnológicas quieren rediseñar la sociedad"

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Fermín Cabanillas

Sevilla, 24 oct (EFE).- Cristina Martín Jiménez se adentra en su libro 'Los magos de la oscuridad', a través de casos llamativos que ha investigado en los últimos años, en un análisis de élites tecnológicas que "aspiran a rediseñar la sociedad", concentrar el poder y decidir el destino de millones de personas.

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En una entrevista con EFE, se pregunta si la revolución tecnológica actual no estará construyendo un futuro mejor, "sino preparando un nuevo sistema de poder basado en el control".

Para ella, no es algo nuevo escudriñar en asuntos como estos, porque lleva más de viente años investigando en estructuras de poder, pero asegura que le ha sorprendido mucho lo que ha descubierto.

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"El libro también podría haberse titulado en vez de 'Los magos de la oscuridad', 'Caretas fuera', porque ya lo están desvelando todo a las claras", ha indicado.

"Cuestiones como el diseño de una nueva civilización para la que hay que destruir, dicen ellos, literalmente, la democracia. Hay que destruir el pensamiento, la crítica, el poder, la reflexión, la duda y dar paso al imperio de la tecnología", señala la escritora.

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Parafrasea a algunos de los protagonistas de un trabajo que, aparentemente, son personas "supuestamente comprometidas con el progreso de la humanidad".

En esa lista estarían Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sam Altman o Alex Karp, que podrían estar detrás de la 'Ilustración oscura', un movimiento que propone el regreso a unas estructuras políticas antidemocráticas y totalitarias, "en las que la inteligencia artificial sea el ojo que todo lo ve y la mente que todo lo decide, pasando por encima de los avances de la civilización".

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Una persona malvada puede ser eficaz, competente", y puede estar detrás de su idea erradicar las democracias, porque las consideran incompetentes, y querrían "sustituirlas por un nuevo imperio, un nuevo imperio de la tecnología".

"Hablan de terminar con los políticos y de que sean ellos los que rijan los destinos de las nuevas ciudades, de las nuevas Tecnópolis", dice Martín Jiménez.

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Se refiere a hechos recientes, como el ataque a la nube de Google en Reino Unido, y señala que las élites del poder "pueden atacar a la sociedad, a las infraestructuras, porque todo está digitalmente conectado", y no se sabe quién está detrás.

A ello se une que tienen el control de los medios de comunicación, de modo que "pueden jugar al despiste, y esto es muy peligroso".

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La autora asegura que lo más grave que ha encontrado en su investigación es que están haciendo experimentos biológicos con las nuevas inteligencias artificiales, "súper inteligencias artificiales que pueden crear virus en laboratorios".

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"Recientemente han publicado desde Silicon Valley que va a ocurrir un gran evento de aquí a seis o doce meses, donde la inteligencia artificial está implicada. ¿Qué tipo de evento puede ser?", se pregunta.

También rememora la pandemia de 2020, que paró todas las ciudades, los transportes, la logística, de modo que hoy día serían viables "cuestiones que hasta hace muy poco eran consideradas distópicas".

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En referencia a gente como Peter Thiel, el cofundador de PayPal, Palantir Technologies y The Founders Fund, pone como ejemplo de lo que cuenta en el libro y lo llama "el cabecilla de todos, el señor oscuro", que "dice que ser malvado no es malo, porque ser malvado puede ser eficiente". EFE

fcs/rro/jdm

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