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Condenado a nueve años y medio por intentar matar a su mujer con un rodillo de cocina

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Almería, 24 oct (EFE).- La Audiencia de Almería ha condenado a nueve años y seis meses de prisión a un hombre por intentar matar a su esposa golpeándola en la cabeza con un rodillo de cocina y por someterla previamente a maltrato habitual.

La Sección Tercera le impone siete años y medio de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa y dos años por maltrato físico y psicológico.

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El hombre tampoco podrá acercarse a la víctima ni comunicarse con ella durante doce años, y deberá indemnizarla con 33.000 euros por las lesiones y el daño moral.

Se aprecia la atenuante de reparación parcial del daño al haber abonado ya el procesado 13.000 euros.

Según recoge la resolución judicial, consultada por EFE, el matrimonio residía en España desde mayo de 2023.

Desde el comienzo de la relación, el acusado ejercía un "control férreo" sobre la víctima: le exigía el dinero de su trabajo, la encerraba, guardaba bajo llave sus documentos e incluso la amenazaba de muerte esgrimiendo cuchillos, agresiones que solían presenciar sus tres hijos menores de edad.

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El ataque enjuiciado tuvo lugar el 9 de diciembre de 2024 tras una fuerte discusión porque el agresor exigió a la víctima el dinero que había cobrado.

Cuando la mujer se disponía a entrar en el baño, el hombre la atacó de forma sorpresiva por la espalda y le asestó un golpe en el cráneo con un rodillo de cocina.

La intervención de la hija de 14 años, que se interpuso en el pasillo y sujetó a su padre cuando este levantaba el arma para propinar un segundo golpe, salvó la vida de su madre, quien logró huir ensangrentada y pedir auxilio a un vecino.

Como consecuencia del golpe, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico que requirió sutura y treinta días de recuperación.

El tribunal aplica las agravantes de parentesco y de género, y justifica que la agresión culmina un clima de "dominación y machismo" en el que el condenado trataba a su mujer con un profundo desprecio para doblegar su voluntad.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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