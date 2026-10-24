Colapinto perderá 10 puestos en parrilla por cambios en unidad de potencia; Bortoleto, 20

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Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine) será penalizado este domingo con la pérdida de diez puestos en la parrilla del Gran Premio de Estados Unidos, el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno -que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas)- al haber cambiado piezas en la unidad de potencia de su monoplaza.

Los jueces de competición de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) anunciaron este sábado, en el circuito estadounidense, la penalización a Colapinto, de 23 años, que abandonó hace dos domingos en Singapur y ocupa la duodécima posición en el Mundial, con 27 puntos.

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Asimismo, por efectuar cambios en la unidad de potencia de su Audi, perderá veinte plazas y saldrá desde el fondo de la parrilla el brasileño Gabriel Bortoleto, decimoquinto en el campeonato, con diez unidades.

Otro que será penalizado este domingo, por idénticos motivos que los anteriores, será el debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB), undécimo en el Mundial, un puesto por delante de Colapinto y con once puntos más que el bonaerense. Lindblad perderá cinco puestos en parrilla. EFE

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