Cinco municipios, premiados por la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España

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Palma, 24 oct (EFE).- Los municipios de Alcúdia (Mallorca), Santillana del Mar (Cantabria), Liérganes (Cantabria), Albarracín (Teruel) y Morella (Castelló) han sido premiados en diferentes categorías por la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España.

La entidad ha celebrado este sábado su XIV Asamblea Nacional en Ca’n Ramis, junto a la muralla de Alcúdia, según han informado los organizadores a través de una nota.

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En ella, han participado más de 150 personas y más de 60 delegaciones de pueblos de toda España, con sus alcaldes al frente.

En la asamblea se han desvelado los cinco premios de la red de la edición 2025-2026, que se entregan en la cena de gala de la noche.

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Albarracín ha sido reconocido como Pueblo Mejor Valorado con 4,85 estrellas de media en 153 valoraciones de visitantes, con La Alberca (Salamanca) en el segundo lugar y Alquézar (Huesca) en el tercero.

Por su parte, Santillana del Mar ha sido el municipio reconocido como Pueblo Más Visitado, después de ser la localidad con más visitas registradas en la aplicación de la asociación.

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En cuanto al Pueblo Más Visitado en Web y App, ha sido Liérgenes el reconocido, con 11.560 páginas vistas de su ficha, casi el doble que el segundo municipio.

En la Comunidad Valenciana ha caído el reconocimiento a Pueblo Más Trabajador, puesto que ha sido otorgado a Morella por su trabajo en la web de la entidad (134 eventos, 66 vídeos y 20 páginas temáticas).

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Por último, la localidad anfitriona, Alcúdia, ha sido premiada como Pueblo Más Internacional, ya que que el 67,7 % de sus turistas entre octubre de 2025 y agosto de 2026 fueron extranjeros (1,8 millones de un total de 2,8), conforme a datos de Telefónica Tech.

Además, ocho pueblos cumplen una década en la red: Ciudad Rodrigo (Salamanca), Laguardia (Álava), Liérganes (Cantabria), Peñalba de Santiago (León), Sepúlveda (Segovia), Sos del Rey Católico (Zaragoza), Torazu (Asturias) y Zuheros (Córdoba).

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Los pueblos que cumplen una década también recibirán un reconocimiento durante la gala prevista para la noche. EFE