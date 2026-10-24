Castilla y León dice que canceló la función de Lorca por obras, no por razones ideológicas

Guardar

León, 24 oct (EFE).- La Fundación Siglo para el Turismo y las Artes, entidad pública dependiente de la Junta de Castilla y León, ha asegurado que acordó la suspensión de la función sobre Lorca debido a obras "inaplazables" en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid en el que se iba a representar y ha rechazado que se haya debido a razones ideológicas.

"La Fundación Siglo rechaza de forma rotunda las afirmaciones que vinculan esta suspensión a razones ideológicas, lamenta la instrumentalización partidista de unas obras que repercuten en la necesaria seguridad de los propios artistas y reafirma su compromiso con el tejido profesional de las artes escénicas de Castilla y León", ha señalado este sábado en un comunicado.

PUBLICIDAD

La obra de la compañía Proyecto 43-2 se suspendió, han alegado, porque en la sala se están acometiendo obras que afectan a las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de actividades escénicas y de danza, así como para habilitar nuevos espacios destinados a camerinos y zonas de cambio para los usuarios de las instalaciones, adecuándolas a las necesidades de intimidad de los propios artistas.

Estas necesidades fueron identificadas por los servicios técnicos del centro y quedaron reflejadas en el informe técnico emitido el 31 de julio de 2026, ha señalado la Fundación Siglo, que acompaña el comunicado con unas imágenes que muestran el estado de la sala y que, a su juicio, demuestran la incompatibilidad de las obras en curso con el desarrollo de la función contratada.

PUBLICIDAD

"Ante estas circunstancias, se optó por primar la seguridad y acometer las obras, pese a la lamentable suspensión de la función prevista para el sábado 24 de octubre", han agregado.

La Fundación Siglo ha detallado que se devolvió el precio de las entradas y se inició la resolución del contrato con la debida indemnización a la compañía.

PUBLICIDAD

Las actividades docentes de la Escuela Profesional de Danza y del Conservatorio Profesional de Música han continuado desarrollándose en la Sala de Cámara al no verse afectadas por las obras ni interferir con las zonas en las que están previstas las actuaciones durante esas fechas, han explicado.

Por último, la Fundación Siglo ha asegurado que mantuvo diversas reuniones con el objetivo de encontrar una solución compatible con la programación del centro, y valoró la posibilidad de reprogramar la representación en fechas posteriores.

PUBLICIDAD

"Este mismo viernes se remitió una comunicación a la compañía y a ARTESA sobre la posibilidad de reprogramar la función para el día 9 de enero, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta", ha lamentado.

La compañía teatral Proyecto 43-2 denunció esta semana ante la Fiscalía de Valladolid a la Junta de Castilla y León por la cancelación de la obra 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva', sobre el contexto, desaparición, asesinato de Federico García Lorca y los trabajos de exhumación posteriores, que, según la denuncia, podría deberse a motivos ideológicos. EFE

PUBLICIDAD