Calleja: "En nuestra mente está conseguir la cuarta victoria consecutiva"

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Elda (Alicante), 24 oct (EFE).- El entrenador del Eldense, Javier Calleja, señaló en la rueda de prensa previa al encuentro que disputarán este domingo en Albacete que en la mente de todo el equipo está el objetivo de sumar la cuarta victoria consecutiva y seguir escalando posiciones en la clasificación.

"Estamos consiguiendo disfrutar en cada partido, aunque el fútbol profesional a veces no te permite saborear tanto los buenos momentos. No sé hasta dónde llegaremos después de tres victorias consecutivas, pero en nuestra mente está en conseguir la cuarta victoria consecutiva”, recalcó el técnico, quien aseguró que conseguir este logro es “siempre una motivación, presión ninguna”.

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Sobre el Albacete, colista tras sumar únicamente un punto de treinta posibles, el preparador advirtió: “Lleva menos puntos de los que merece. Es cierto que entró en una dinámica muy negativa, pero por momentos han hecho buen fútbol y nos lo van a poner muy difícil para sacar un resultado muy positivo. Para ellos es una final”.

Preguntado por el Premio Princesa de Asturias de los Deportes concedido a Leo Messi, propietario del club alicantino, contestó que es “totalmente merecido”.

"Al final es un reconocimiento a su trayectoria, pero no solo lo que ha conseguido en el terreno de juego, sino también fuera del mismo por los valores que transmite”, afirmó.

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Por último, Javi Calleja se refirió al masivo desplazamiento de aficionados del Eldense a Albacete, algo que calificó como “una motivación extra". "La mejor manera de agradecérselo es que ellos se sientan orgullosos de lo que hacemos en el campo”, concluyó. EFE

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