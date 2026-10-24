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Burning celebra medio siglo de rock and roll con el disco en directo de una noche "mágica"

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Sara Corsellas i Nadal

Madrid, 24 oct (EFE).- Más de 2.000 conciertos, unas 200 canciones y muchos kilómetros después, Johnny Cifuentes todavía "no se ha aburrido". Medio siglo de rock and roll no ha apagado la llama de Burning, que celebra sus 50 años con 'En directo (50 aniversario)', un disco que recoge, en palabras de su vocalista, una noche "completamente mágica".

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La banda madrileña, formada en 1974, grabó el concierto que celebró en la sala La Riviera de Madrid en marzo de 2024 como su fiesta de cumpleaños, sin ninguna intención de editarlo, pero ahora recuperan aquella noche para que "todos los 'burnianos' y amantes del rock and roll lo disfruten", cuenta Cifuentes en una entrevista con EFE.

"Burning, cincuenta años ardiendo. ¿Qué pasará con el resto de la eternidad?", se preguntaban entonces.

Burning nació en los años setenta cuando "cinco chavales" unidos por el amor al rock, un inconformismo compartido y con "el gusanillo de hacer cosas" decidieron formar una banda bajo la influencia de The Rolling Stones o Lou Reed, recuerda Cifuentes.

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En un Madrid que empezaba a abrir sus primeras salas de rock, el grupo encontró su espacio como "llave de hacer rock", creando las primeras letras en castellano del género, que contaban historias de portales, de calles, de bares, "con pocos medios pero con mucho corazón".

La banda empezó a tomar forma cuando una noche, en la discoteca JJ de la Gran Vía madrileña, los descubrió el productor Gonzalo García Pelayo, que se acercó a su camerino y les preguntó si querían grabar un disco.

"Ese fue el momento donde dijimos: vamos a por ello, estamos en la película", rememora el vocalista.

"Hemos arañado el cielo, pero hemos visitado el infierno", cuenta Cifuentes, porque la historia de Burning también está marcada por las ausencias: en los inicios, al ahora vocalista, que empezó a los teclados, lo acompañaban Enrique Pérez al bajo, Ernesto Estepa a la batería, José Casas, más conocido como Pepe Risi, a la guitarra, y Toño Martín a la voz.

Estos dos últimos fueron pilares del grupo hasta su muerte, en 1997 y 1991, respectivamente. Cifuentes es el único de aquellos cinco que sigue al frente de la banda.

"A veces hay que pagar un peaje por todo eso que estás haciendo, por todas esas historias que haces y por pasártelo de puta madre", dice Cifuentes.

Recuerda que ellos "se lo pasaron estupendamente" y que siempre "dieron todo lo que tenían", pero prefiere no quedarse anclado en la nostalgia. "Mis bendiciones, pero esto tira para adelante, próximo escenario", zanja Cifuentes.

Aunque el cantante insiste en no mirar atrás, 'En directo (50 aniversario)' deja espacio para volver sobre los pasos dados y reproduce el repertorio y el orden de las canciones del "legendario" disco en directo que el grupo publicó en 1991.

"En este disco ya no está Pepe Risi y la banda es completamente diferente", señala Cifuentes, que invita a comparar ambos álbumes para apreciar la evolución del grupo y hacerse una idea de "lo que el público se va a encontrar en el próximo concierto".

Entre los temas recuperados figura su emblemática '¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?, uno de sus clásicos más reconocibles, que cuenta con la colaboración de Coque Malla, junto a Jorge Ilegal, que participa en 'Esto es un atraco', y José Monterrey.

'Mueve tus caderas', 'Una noche sin ti', 'No es extraño' o 'No pares de gritar', están también en el disco.

Tras cinco décadas sobre los escenarios, Cifuentes asegura haber dado con "el sonido Burning": un equilibrio propio, "ni demasiado duro ni demasiado blando", que la banda llevará de nuevo al estudio en su próximo disco, previsto para 2027, con nuevas canciones. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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