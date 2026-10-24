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Bolivia toma juramento al comité que organizará los Juegos Bolivarianos 2029

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La Paz, 23 oct (EFE).- Bolivia dio este viernes un primer paso en la planificación de los XXI Juegos Deportivos Bolivarianos que se celebrarán en La Paz en 2029 con la toma de juramento del comité organizador del evento y el anuncio de que la mascota será el gato tilcayo, la primera especie de felino silvestre hallada en más de un siglo.

El encargado de tomar juramento al comité fue el presidente de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo), el colombiano Baltazar Medina, en un acto realizado en la casa de Gobierno en La Paz al que también asistió el presidente boliviano, Rodrigo Paz.

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El comité será presidido por el gobernador del departamento de La Paz, Luis Revilla, y también forman parte del mismo el alcalde de la ciudad homónima, César Dockweiler; el presidente del Comité Olímpico Boliviano (COB), Marco Arze, y el viceministro de Deportes, Roberto Bustamante.

También lo integran cinco ministros del Gobierno nacional y representantes adicionales del COB, la Comisión de Atletas, los empresarios privados de La Paz y del Círculo de Periodistas Deportivos, con la misión de "impulsar, coordinar y supervisar la planificación, organización, administración, ejecución y cierre de los juegos".

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En su discurso, Medina señaló que el primer objetivo del comité será la organización de "unos excelentes Juegos Bolivarianos" y expresó su confianza en que esto se logrará por el "compromiso y voluntad expresados" por las autoridades y dirigentes bolivianos.

Una segunda meta será que "el gran legado de La Paz 2029 sea darle fuerza" a un proyecto anunciado este viernes para que Bolivia conquiste su primera medalla olímpica, mediante una suma de esfuerzos de las autoridades locales y nacionales y con el apoyo de organizaciones deportivas internacionales como la Odebo, agregó.

Bolivia es el único país suramericano que no ha ganado nunca una medalla en los Juegos Olímpicos.

A su turno, el gobernador Revilla sostuvo que la organización de la competencia supone "un gran desafío para La Paz" que se asume "con el compromiso" de dejar la vara "muy alta" y ser un referente para las siguientes ediciones del evento.

Revilla también anunció que el gato tilcayo (leopardus tilcayo) "va a ser la mascota de estos juegos deportivos".

Este felino, que mide unos 46 centímetros desde la cabeza hasta el final del cuerpo, es una nueva especie endémica de Bolivia confirmada como tal por un grupo de investigadores que publicaron en septiembre la información sobre el descubrimiento.

El gobernador convocó a una primera reunión del comité organizador la próxima semana para la toma de "las primeras decisiones administrativas" dentro de la organización de los juegos.

La Paz ya acogió los Juegos Bolivarianos en 1977 y también fueron sedes las ciudades bolivianas de Santa Cruz y Cochabamba en 1993 y en 2009 lo fue Sucre, la capital constitucional de Bolivia. EFE

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