Aviso amarillo por fenómenos costeros este sábado en el noroeste de Galicia

Madrid, 24 oct (EFE).- Galicia ha activado este sábado la alerta amarilla por fenómenos costeros en el noroeste de La Coruña, en un contexto de estabilidad en el resto del país, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su web.
A partir de las 20:00 soplarán vientos del suroeste de fuerza 7 que alcanzarán entre 51 y 60 kilómetros por hora; también se espera mar combinada del noroeste con olas de alrededor de cuatro metros.
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Aemet prevé que el escenario de alerta amarilla finalice sobre las 23:59 horas, aunque la propia agencia ha señalado que con el aviso amarillo el peligro es bajo. EFE
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