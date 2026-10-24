Álvaro Cervera destaca el despliegue físico del Sabadell

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Santa Cruz de Tenerife, 24 oct (EFE).- El entrenador del Tenerife, Álvaro Cervera, destacó el despliegue y exigencia física que planteará este domingo el Sabadell, un rival que permanece invicto en casa y que, a su juicio, obligará a los blanquiazules a mantener un "ritmo alto" durante todo el encuentro para tener opciones de victoria.

"Es un equipo que no te va a sorprender ni táctica ni técnicamente, pero sí te va a sorprender el despliegue físico que hace", explicó el técnico en rueda de prensa, que lo situó, junto al Celta Fortuna, como uno de los equipos que imponen el ritmo más alto de la categoría, cuestión que ha remarcado en más de una ocasión que le preocupa.

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Cervera señaló que el Tenerife debe "mejorar su juego con balón", ya que en los últimos cuatro partidos han comenzado con el marcador en contra y esto es algo que dificulta aplicar su propuesta futbolística, basada en la solidez defensiva, el físico y el contraataque, lo que ha llevado a los blanquiazules a remar contracorriente.

Sobre los problemas defensivos, dijo que muchos de los goles encajados han llegado en situaciones similares y apuntó que el equipo "necesita jugar más junto para evitar que los rivales puedan superar líneas mediante conducciones", como ha ocurrido en los últimos encuentros.

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El técnico confirmó que tanto Víctor Moreno como Gerard Valentín completaron en su totalidad el último entrenamiento con el grupo, pero no viajarán a este compromiso, pero sí podrán incorporarse la próxima semana, además de un contratiempo de César, que arrastra molestias en un dedo de un pie.

Sobre César, dijo que podrá contar con él lateral si fuese preciso.

Por último, Cervera defendió la importancia de la planificación de la dirección deportiva en el proyecto del club y señaló que su objetivo actual es mantener al Tenerife en Segunda División para que, a partir de ahí, "puedan desarrollarse los planes de futuro y de apuesta por la cantera". EFE

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