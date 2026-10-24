Albares reafirma el apoyo decidido de España a la ONU en su 80 aniversario

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Madrid, 24 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reafirmado este sábado el apoyo decidido de España a la ONU dentro de un "multilateralismo renovado", con motivo de su 80 aniversario, y ha expresado su deseo de que tenga a una mujer como secretaria general.

En un video difundido este sábado en redes sociales, Albares ha asegurado que España "apoya decididamente" a la ONU, como asegura que demuestran los 3.000 españoles que trabajan en sus organismos o la participación en misiones bajo la bandera de Naciones Unidas en Líbano.

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En su opinión, la ONU es el "mejor instrumento para reducir la desigualdad, prevenir conflictos y luchar contra la emergencia climática" justo 80 años después de su creación, con el fin de evitar otra guerra mundial.

"España apuesta por un multilateralismo renovado con las Naciones Unidas en el centro, que defienda la paz y el derecho internacional en Ucrania, en Gaza, en Oriente Medio, que por fin tenga una mujer como secretaria general de las Naciones Unidas", ha añadido el ministro. EFE

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