Agirrezabala: "Me quedo con la reacción del equipo"

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Santander, 24 oct (EFE).- El portero del Racing de Santander, Julen Agirrezabala, destacó el trabajo defensivo del conjunto cántabro en el triunfo ante el Espanyol (2-1) y, pese a no poder mantener la portería a cero, señaló que se queda "con la reacción del equipo" para ser capaz de remontar y conseguir una victoria "totalmente merecida".

"El equipo ha hecho un trabajo muy bueno, hemos generado mucho, su portero ha hecho un partidazo, hemos estado muy bien defensivamente, pero en una ocasión muy clara se te adelantan", dijo Agirrezabala en su comparecencia ante los medios al finalizar el encuentro.

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El portero verdiblanco se mostró muy agradecido al apoyo de la afición en El Sardinero, donde su equipo se está mostrando muy fuerte y todavía no conoce la derrota, y espera que sean capaces de plasmar eso también lejos de casa, donde todavía no han puntuado.

Por último, a nivel individual, pese a ser el portero más goleado de la categoría, Agirrezabala restó importancia a esos números y afirmó que sabía que venía "a un equipo que arriesga mucho". EFE

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lhv/ism