Abascal pide una "gran mayoría" para ser presidente del Gobierno: "No es imposible ganar unas elecciones"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido a los votantes que le den una "gran mayoría" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre que le permitan convertirse en el nuevo presidente del Gobierno.
"No pretendo ser osado o arriesgado, sabemos que no es fácil. Pero no es imposible ganar unas elecciones. Los españoles votan el 29 de noviembre y todas las palabras están por decir", ha dicho durante el mitin que ha ofrecido este sábado frente a la Catedral de Mallorca y que ha contado con la asistencia de centenares de militantes.
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