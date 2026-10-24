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Abascal confía desde Ibiza en poder "convencer a muchos más" socialistas para que voten a Vox: "Fueron estafados"

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha confiado en poder "convencer a muchos más" socialistas para que le voten en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Seguro que aquí hay gente que les votó y ahora nos van a votar a nosotros. No tengo ningún reproche, les doy las gracias y espero poder convencer a muchos más. Fueron estafados, porque les dijeron que no iban a pactar con terroristas y separatistas y han hecho todo lo contrario", ha dicho en un mitin celebrado este sábado por la tarde en Ibiza.

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Abascal ha considerado que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, es el gobernante que más "ha mentido de manera brutal y sostenida al pueblo" y pretende hacerlo olvidar mediante "camisetitas y bailecitos y la fuerza del amor".

"Cada vez que abro las redes sociales le veo bailando y con una camiseta. ¿Qué dice? No lo tengo claro. Pero sé lo que ha hecho en ocho años: mentir, traicionar y permitir que su entorno personal robara a manos llenas", ha señalado.

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El líder y candidato de Vox a las elecciones ha considerado que con estas maniobras en redes sociales --"los chistecitos y los bailes", ha insistido-- el PSOE también pretende "tapar un intento de fraude" a través de la 'ley de nietos'.

En materia diplomática, Abascal ha afeado al Gobierno que haya mantenido "la boca cerrada" ante la "invasión" de Ceuta y no haya tenido "ni un reproche" hacia Marruecos. "Pero sí a Milei por meterse con su esposa o a Meloni por haberse querido proteger de la invasión que está entrando por España. Traidor, no hay más", ha señalado.

Sobre la política migratoria, ha dicho que en su partido "no importa el color de piel de la gente sino lo que tienen en la cabeza". "No queremos que vengan a imponer sus fanatismos y sin pedir permiso", ha dicho.

El líder de Vox ha considerado que "no se puede lanzar el mensaje" a las personas migrantes de que "quien lo intenta al final lo consigue, que si vienen ilegalmente te puedes regularizar y nacionalizar". "Quien cometa delitos se tiene que ir a las cárceles de su país, no puede ser que haya gente que no venga a trabajar", ha sentenciado.

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EuropaPress

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