Abascal confía desde Ibiza en poder "convencer a muchos más" socialistas para que voten a Vox: "Fueron estafados"

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha confiado en poder "convencer a muchos más" socialistas para que le voten en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Seguro que aquí hay gente que les votó y ahora nos van a votar a nosotros. No tengo ningún reproche, les doy las gracias y espero poder convencer a muchos más. Fueron estafados, porque les dijeron que no iban a pactar con terroristas y separatistas y han hecho todo lo contrario", ha dicho en un mitin celebrado este sábado por la tarde en Ibiza.

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Abascal ha considerado que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, es el gobernante que más "ha mentido de manera brutal y sostenida al pueblo" y pretende hacerlo olvidar mediante "camisetitas y bailecitos y la fuerza del amor".

"Cada vez que abro las redes sociales le veo bailando y con una camiseta. ¿Qué dice? No lo tengo claro. Pero sé lo que ha hecho en ocho años: mentir, traicionar y permitir que su entorno personal robara a manos llenas", ha señalado.

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El líder y candidato de Vox a las elecciones ha considerado que con estas maniobras en redes sociales --"los chistecitos y los bailes", ha insistido-- el PSOE también pretende "tapar un intento de fraude" a través de la 'ley de nietos'.

En materia diplomática, Abascal ha afeado al Gobierno que haya mantenido "la boca cerrada" ante la "invasión" de Ceuta y no haya tenido "ni un reproche" hacia Marruecos. "Pero sí a Milei por meterse con su esposa o a Meloni por haberse querido proteger de la invasión que está entrando por España. Traidor, no hay más", ha señalado.

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Sobre la política migratoria, ha dicho que en su partido "no importa el color de piel de la gente sino lo que tienen en la cabeza". "No queremos que vengan a imponer sus fanatismos y sin pedir permiso", ha dicho.

El líder de Vox ha considerado que "no se puede lanzar el mensaje" a las personas migrantes de que "quien lo intenta al final lo consigue, que si vienen ilegalmente te puedes regularizar y nacionalizar". "Quien cometa delitos se tiene que ir a las cárceles de su país, no puede ser que haya gente que no venga a trabajar", ha sentenciado.

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