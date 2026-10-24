2-1. Zabiri deja tocado a Manolo González

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Santander, 24 oct (EFE).- El delantero marroquí del Racing de Santander Yassir Zabiri volvió a ser decisivo para su equipo gracias al gol que culminó la remontada ante el Espanyol (2-1), un resultado que deja muy tocado a su técnico, Manolo González, cuestionado por los últimos resultados.

El conjunto cántabro supo sobreponerse al tanto inicial de Edu Expósito y dio la vuelta al marcador con los goles de Belocian y Zabiri, logrando así tres puntos ante un rival directo y que dan un poco de aire a los verdiblancos sobre la parte de abajo de la clasificación. EFE

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