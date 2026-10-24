2-1. Zabiri deja tocado a Manolo González

Santander, 24 oct (EFE).- El delantero marroquí del Racing de Santander Yassir Zabiri volvió a ser decisivo para su equipo gracias al gol que culminó la remontada ante el Espanyol (2-1), un resultado que deja muy tocado a su técnico, Manolo González, cuestionado por los últimos resultados.
El conjunto cántabro supo sobreponerse al tanto inicial de Edu Expósito y dio la vuelta al marcador con los goles de Belocian y Zabiri, logrando así tres puntos ante un rival directo y que dan un poco de aire a los verdiblancos sobre la parte de abajo de la clasificación. EFE
PUBLICIDAD
lhv/apa
(texto) (foto)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Elecciones generales en España 29-N, en directo: Rufián y Montero llaman a “someter al PSOE” y advierten que Frente Amplio “no va a arreglar los problemas”
A 36 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos ultiman las candidaturas al Congreso y al Senado, que deberán presentar antes del lunes. Las encuestas auguran un gobierno de PP y Vox, y los debates siguen sin terminar de cerrarse
Frente Amplio presenta su plan de pensiones: jubilación a los 65 años y cuantía mínima igual al SMI
La coalición de izquierdas ha presentado sus propuestas durante la manifestación convocada en Madrid por COESPE, con un coste estimado de 20.000 millones de euros anuales financiado con impuestos a grandes fortunas y empresas
Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4
Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores
Así fue la competencia de patrullaje militar en Gales, la más exigente de la OTAN y con España: “Los soldados deben estar en su mejor forma para disuadir al adversario”
Plantea un recorrido de unos 60 kilómetros a lo largo de 48 horas. Las patrullas deben desplazarse por un terreno de montaña con pendientes, niebla, bajas temperaturas o humedad
Hallan en Mérida al hermano de la princesa germana que murió en Castellón en el siglo V, a 725 kilómetros de distancia
La joven aristócrata falleció en el patio de una hospedería romana mientras cruzaba la península para sellar una alianza matrimonial
MÁS NOTICIAS