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2-0. El Arsenal gana con goles de sus centrales

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Londres, 24 oct (EFE).- Dos goles de los centrales Ezri Konsa y Gabriel Magalhages dieron el triunfo al Arsenal contra el Everton (2-0) y permiten a los de Mikel Arteta igualar al Manchester City en lo más alto de la tabla de la Premier League.

Los 'gunners', que partían con la ventaja de conocer ya el pinchazo del Manchester City contra el Aston Villa, no fallaron en el ventoso y lluvioso Emirates Stadium contra un Everton que acumula dos derrotas consecutivas y vuelve a ver un año más lejos los puestos europeos.

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En un partido que se preveía cerrado, por el planteamiento de los de David Moyes, el Arsenal tuvo la fortuna de adelantarse muy pronto con su primer gol a balón parado de la temporada. De hecho, el primero desde mayo. Trece encuentros sumaban los de Arteta sin marcar de falta o córner.

En una jugada rocambolesca en el área, la pelota le llegó a Konsa, que encontró el hueco para meterla en la portería de Jordan Pickford.

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El tanto del ex del Aston Villa dio tranquilidad a los 'gunners', que arrollaron al Everton, pero tuvieron que esperar a la segunda mitad para sentenciar. Antes, llegó el gran susto de la tarde. Gabriel, en un balón que cortó, fue al suelo y se dañó la rodilla izquierda. El central brasileño levantó una mano y encendió las alarmas de otra lesión de gravedad en un equipo que ahora mismo añora la presencia de William Saliba y Bukayo Saka.

Tras hablar con los médicos y, pese a que Arteta puso a calentar a Piero Hincapié para sustituirle, Gabriel decidió continuar. Y menos mal que lo hizo.

Minutos después del susto de la lesión, el central, sumándose al ataque, remató un centro de Ben White y sentenció el triunfo para el Arsenal, que iguala los 21 puntos del City en lo más alto de la tabla, aunque con peor diferencia de goles.

Desde la derrota contra el Brighton el pasado 19 de septiembre, el Arsenal ha ganado cinco partidos y suma un empate contra el Bayern Múnich. La siguiente parada del equipo de Arteta será el Fleetwood en la Copa de la Liga.

- Ficha técnica:

2 - Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly (Calafiori, m.67); Rice (Zubimendi, m.80), Merino (Guimaraes, m.67), Odegaard; Madueke, Eze (Dowman, m.80) y Gyokeres (Havertz, m.67).

0 - Everton: Pickford; Rohl, Tarkowski, O'Brien, Mykolenko (Hackney, m.74); Armstrong, Garner, Dewsbury-Hall (Alcaraz, m.86); Johnson (Dibling, m.72), George y Barry.

Goles: 1-0, m.7: Konsa. 2-0, m.69: Gabriel.

Árbitro: Tony Harrington. Amonestó a Lewis-Skelly (m.59) por parte del Arsenal y a Mykolenko (m.47+), Garner (m.66) y Tarkowski (m.79) por parte del Everton.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada ocho de la Premier League disputado en el Emirates Stadium (Londres). EFE

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