125-117. Doncic y Reaves someten a los Clippers

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Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 23 oct (EFE).- Los Angeles Lakers remontaron este viernes un complicado inicio de partido para imponerse ante Los Angeles Clippers por 125-117, comandados por Luka Doncic y un espectacular tercer cuarto de Austin Reaves, mientras que el español Baba Miller se quedó sin minutos en el conjunto rival.

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La estrella eslovena (23 puntos) aseguró junto a Walker Kessler y un espectacular Austin Reaves, máximo anotador del encuentro con 28 puntos (10 de 13 en tiro y 9 asistencias), la segunda victoria consecutiva en el abarrotado estadio Crypto.com Arena, que agotó las entradas para presenciar el primer derbi angelino de la temporada.

Kessler, por su parte, volvió a demostrar su potencial como pieza clave en las filas oro y púrpura con la aportación de 22 puntos, 7 rebotes.

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Los Clippers tomaron la iniciativa en el primer cuarto y se impusieron por 27-31, aprovechando un inicio irregular de los Lakers, que tuvieron dificultades para encontrar el camino al aro.

El conjunto angelino registró un 47,8 % de acierto en tiros de campo, lejos del 63,2 % de su rival, que aprovechó las carencias defensivas de los locales para tomar la delantera.

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El entrenador de los locales, J.J. Redick, apostó por la misma fórmula que catapultó al equipo a una épica victoria en el primer partido de la nueva era ante los Golden State Warriors el pasado miércoles, con Ziaire Williams y Matisse Thybulle acompañando al tridente titular.

Sin embargo, los Clippers encontraron en la experiencia del japonés Rui Hachimura (16 puntos, 5 de 14 en tiro), exjugador del conjunto angelino, y en la puntería de Darius Garland (26 puntos, 9 de 19 en tiro) el apoyo para sostener una ofensiva de la que el español Baba Miller quedó al margen por decisión técnica.

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La estrella eslovena no tuvo ni mucho menos su mejor arranque en la pista y cerró la primera mitad con apenas seis puntos, por debajo de su habitual protagonismo ofensivo con el que suele sorprender.

No obstante, ganó peso en el segundo cuarto: aunque comenzó el periodo en el banquillo, regresó poco después a la pista y lideró la reacción de los Lakers, que comenzaron a recortar distancias frente a unos Clippers parecían haber comenzado a agarrar el vuelo.

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Con Doncic de nuevo en la pista, los de oro y púrpura encontraron soluciones en ataque y frenaron con alta eficacia el impulso de sus rivales hasta restablecer la igualdad en el marcador, marchando con un empate de 64 puntos al descanso.

El tercer cuarto cambió las reglas de juego. El motivo fue un Reaves que se convirtió en el protagonista indiscutible de una remontada a la que contribuyó con 13 puntos.

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Con ello, los Lakers impusieron cómodamente su juego en la pista hasta alcanzar una holgada ventaja de 10 puntos sobre el rival con la que pilotar el último tiempo a su antojo.

Doncic, Reaves y Kesleer volvieron a mostrar la sintonía del primer partido de la nueva era, permitiendo al equipo recuperar las sensaciones y acabar el parcial con un 103-90 con el que prácticamente dejaron sentenciado el derbi angelino. EFE

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