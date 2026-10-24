Espana agencias

125-117. Doncic y Reaves someten a los Clippers

Guardar

Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 23 oct (EFE).- Los Angeles Lakers remontaron este viernes un complicado inicio de partido para imponerse ante Los Angeles Clippers por 125-117, comandados por Luka Doncic y un espectacular tercer cuarto de Austin Reaves, mientras que el español Baba Miller se quedó sin minutos en el conjunto rival.

PUBLICIDAD

La estrella eslovena (23 puntos) aseguró junto a Walker Kessler y un espectacular Austin Reaves, máximo anotador del encuentro con 28 puntos (10 de 13 en tiro y 9 asistencias), la segunda victoria consecutiva en el abarrotado estadio Crypto.com Arena, que agotó las entradas para presenciar el primer derbi angelino de la temporada.

Kessler, por su parte, volvió a demostrar su potencial como pieza clave en las filas oro y púrpura con la aportación de 22 puntos, 7 rebotes.

PUBLICIDAD

Los Clippers tomaron la iniciativa en el primer cuarto y se impusieron por 27-31, aprovechando un inicio irregular de los Lakers, que tuvieron dificultades para encontrar el camino al aro.

El conjunto angelino registró un 47,8 % de acierto en tiros de campo, lejos del 63,2 % de su rival, que aprovechó las carencias defensivas de los locales para tomar la delantera.

El entrenador de los locales, J.J. Redick, apostó por la misma fórmula que catapultó al equipo a una épica victoria en el primer partido de la nueva era ante los Golden State Warriors el pasado miércoles, con Ziaire Williams y Matisse Thybulle acompañando al tridente titular.

Sin embargo, los Clippers encontraron en la experiencia del japonés Rui Hachimura (16 puntos, 5 de 14 en tiro), exjugador del conjunto angelino, y en la puntería de Darius Garland (26 puntos, 9 de 19 en tiro) el apoyo para sostener una ofensiva de la que el español Baba Miller quedó al margen por decisión técnica.

La estrella eslovena no tuvo ni mucho menos su mejor arranque en la pista y cerró la primera mitad con apenas seis puntos, por debajo de su habitual protagonismo ofensivo con el que suele sorprender.

No obstante, ganó peso en el segundo cuarto: aunque comenzó el periodo en el banquillo, regresó poco después a la pista y lideró la reacción de los Lakers, que comenzaron a recortar distancias frente a unos Clippers parecían haber comenzado a agarrar el vuelo.

Con Doncic de nuevo en la pista, los de oro y púrpura encontraron soluciones en ataque y frenaron con alta eficacia el impulso de sus rivales hasta restablecer la igualdad en el marcador, marchando con un empate de 64 puntos al descanso.

El tercer cuarto cambió las reglas de juego. El motivo fue un Reaves que se convirtió en el protagonista indiscutible de una remontada a la que contribuyó con 13 puntos.

Con ello, los Lakers impusieron cómodamente su juego en la pista hasta alcanzar una holgada ventaja de 10 puntos sobre el rival con la que pilotar el último tiempo a su antojo.

Doncic, Reaves y Kesleer volvieron a mostrar la sintonía del primer partido de la nueva era, permitiendo al equipo recuperar las sensaciones y acabar el parcial con un 103-90 con el que prácticamente dejaron sentenciado el derbi angelino. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras las ‘casas patera’ que ocultan migrantes en Ceuta: “Siempre hay gente que se aprovecha de la situación”

La Policía Nacional ha intensificado su operación en la ciudad autónoma después del desalojo de los asentamientos de las playas

Tras las ‘casas patera’ que ocultan migrantes en Ceuta: “Siempre hay gente que se aprovecha de la situación”

Receta de tarta de avellanas con tres ingredientes, sin harina ni mantequilla

Suave como una nube gracias a las claras de huevo montadas, este pastel es perfecto para el desayuno, la merienda o como base para rellenar y decorar

Receta de tarta de avellanas con tres ingredientes, sin harina ni mantequilla

El mes de la furia: Europa se levanta por el coste de vida, la vivienda y la corrupción, con 3.100 detenidos, edificios institucionales en llamas y el ejército en las calles

Desde Lisboa hasta Belgrado, el hartazgo frente a la inflación, el deterioro de los servicios públicos y la corrupción política han desatado la mayor ola de movilizaciones sociales en el continente en los últimos años

El mes de la furia: Europa se levanta por el coste de vida, la vivienda y la corrupción, con 3.100 detenidos, edificios institucionales en llamas y el ejército en las calles

La mayor playa artificial de Europa en un pequeño pueblo de Guadalajara: “El proyecto aberrante y especulativo” que consumirá 32 millones de litros de agua al año

Un empresario inmobiliario ha comenzado ya las obras en el pueblo de Alovera, muy cerca de Madrid. El proyecto cuenta con todos los permisos, pero los ecologistas lo critican. Tendrá una laguna de 21.000 metros cuadrados

La mayor playa artificial de Europa en un pequeño pueblo de Guadalajara: “El proyecto aberrante y especulativo” que consumirá 32 millones de litros de agua al año

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

COESPE reclama recuperar el poder adquisitivo, eliminar los recortes por jubilación anticipada y auditar las cuentas de la Seguridad Social

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El mes de la furia: Europa se levanta por el coste de vida, la vivienda y la corrupción, con 3.100 detenidos, edificios institucionales en llamas y el ejército en las calles

El mes de la furia: Europa se levanta por el coste de vida, la vivienda y la corrupción, con 3.100 detenidos, edificios institucionales en llamas y el ejército en las calles

La mayor playa artificial de Europa en un pequeño pueblo de Guadalajara: “El proyecto aberrante y especulativo” que consumirá 32 millones de litros de agua al año

El choque por la amnistía reabre una vieja disputa entre el Supremo y el Constitucional sobre quién interpreta la ley: “Una colisión injustificada e innecesaria”

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Feijóo afirma que España necesita “un servidor y no un impostor”

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 23 de octubre: la entrevista de Feijóo sobre Igualdad y Sánchez rumbo a ‘The Wild Project’

ECONOMÍA

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Tres errores que disparan la factura de la calefacción: cuidado con la distribución de tus muebles y tus ventanas

Cuánto dinero se llevan los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2026

Natalia Lara, asesora financiera: “Esta es la razón por la que gastas más cuando pagas con tarjeta en vez de en efectivo”

Antes de las pensiones, jubilarse dependía de la caridad: así sobrevivían los ancianos en la España medieval y en el Renacimiento

DEPORTES

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”

Leo Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 de manos de la princesa Leonor

Luis de la Fuente se rinde a Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias 2026: “Su legado es excepcional”

Messi rompe otro récord en los Premios Princesa de Asturias 2026: es el primer futbolista de la historia galardonado en solitario