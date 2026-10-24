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1-2. Mikautadze revive al Villarreal en Mestalla en el 96

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Paula Lerín

Valencia, 24 oct (EFE).- Georges Mikautadze firmó la remontada del Villarreal en Mestalla este sábado con un gol en el minuto 96 que acerca a los amarillos a la zona alta en la que quieren estar y alarga la crisis del Valencia de Javier Aguirre, que sigue sin ganar y anclado en la penúltima posición.

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El fútbol regresó a Mestalla después de que en la víspera del partido estallara una noticia tan fuerte como inesperada. Peter Lim ha vendido el 42 % de las acciones del Valencia a Pitchwise Holdings, un grupo de inversores fundamentalmente estadounidenses.

En medio del terremoto que causó la noticia entre la afición valencianista, que se divide entre la esperanza y la desconfianza, el equipo de Javier Aguirre salió a buscar la primera victoria como local para intentar salir del descenso con dos novedades. El Vasco dejó las bandas para Luis Rioja y David Otorbi, y colocó en punta a Danjuma.

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En el lado opuesto está el Villarreal. El equipo castellonense es un modelo ejemplar de gestión. Mientras que Peter Lim ha dejado al Valencia siete años sin jugar Europa y luchando por no descender, el Villarreal se ha acostumbrado a lucir los colores amarillos por Europa.

Al equipo de Iñigo Pérez, sin embargo, le está costando arrancar. Mucho tiene que ver su falta de puntería, una falta de gol que también se notó en Mestalla. Aunque el Villarreal dominaba como quería ante un Valencia al que no le duraba nada el balón, solo tuvo un tiro de Gueye que se marchó alto.

Mientras, el Valencia buscaba constantemente la velocidad de Otorbi y, en un balón en largo con el que Dimitrievski buscaba al extremo, se rompió. Ni quince minutos duró en el terreno de juego. Otorbi, entre lágrimas, abandonó Mestalla en camilla y en su lugar entró Dani Raba, que fue recibido con pitos por una parte de la afición. Sin embargo, gracias a él llegó el gol valencianista un rato después.

Aunque el dominio amarillo siguió, el marcador no se movió. Buchanan fue el único que creo peligró real, pero Dimitrievski evitó su gol con un paradón. Hasta nueve tiros hizo el Villarreal en la primera parte, pero solo uno, el del canadiense, fue entre los tres palos.

Mientras, el Valencia resistía esperando su oportunidad, que llegó tras una acción en la que Dani Raba se internó en el área y Renato Veiga le pisó. Tras la revisión del VAR, Pepelu, desde los once metros, no falló (m.39) para adelantar al Valencia.

Tras el descanso, parecía que el dominio del Villarreal iba a continuar, pero en la segunda mitad hubo más alternancia. El Valencia salió con intensidad e incluso comenzó a asediar al Villarreal.

Gulacsi sacó un pie para tapar un tiro de Gayà y, de ese córner, llegó el segundo de los valencianistas tras un cabezazo de Tárrega, pero quedó invalidado por fuera de juego de Raba. También lo intentó Danjuma, pero su chut fue directo al cuerpo del húngaro.

Los mejores instantes del Valencia pasaron sin que pudiera ampliar las distancias y el Villarreal no perdonó más. Freeman cabeceó un centro de Sergi Cardona para colar el balón entre Dimitrievski y Tárrega en el minuto 69.

A partir de ahí, el partido se volvió loco. Con los dos equipos volcados en buscar la victoria, Gueye fue expulsado con roja directa por un codazo a Gayà (m.79) y Elliot fue expulsado por protestar (m.89). En el último minuto, una pérdida de balón del Valencia provocó una contra letal de Mikautadze, que batió con un zurdazo a Dimitrievski.

- Ficha técnica:

1 - Valencia: Dimitrievski; Maffeo (Ugrinic, m.70), Tárrega, De Haas (Hugo Duro, m.77), Gayà; Otorbi (Raba, m.14 (Arnau, m.70)), Guido, Pepelu, Rioja; Guerra (Elliott, m.70) y Danjuma.

2 - Villarreal: Peter Gulácsi; Mouriño, Foyth (Cardona, m.65), Renato Veiga, Alex Freeman; Akhomach (Moleiro, m.66), Maciá, Gueye, Buchanan (Pau Navarro, m.87); Gerard (Santi Comesaña, m.82) y Ayoze Pérez (Mikautadze, m.66).

Goles: 1-0, m.39: Pepelu, de penalti. 1-1, m.69: Freeman. 1-2, 96: Mikautadze.

Árbitro: Alejandro Quintero. Amonestó a Raba (m.34), Maffeo (m.60), Guido (m.62) y Elliott (m.89 y m.89) por parte de los locales y a Renato Veiga (m.37), Ayoze (m.43) y Buchanan (m.59) por parte de los visitantes. Expulsó a Gueye (m.79)

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Mestalla ante 46.580 espectadores. Antes del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos a causa de la DANA que afectó recientemente al litoral de la Comunitat Valenciana. EFE

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plm/ism

(foto)

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