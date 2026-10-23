Xavi Albert: TJ Shorts ha estado impresionante, es un líder

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Redacción Deportes, 23 oct (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, señaló tras el triunfo de su equipo en la pista del París Basketball que TJ Shorts estuvo impresionante, pero destacó, más allá de sus 25 puntos y 8 asistencias, la capacidad de liderar que está teniendo en este arranque de campaña.

"Para TJ, París es muy especial por el tiempo que estuvo aquí. Ha estado impresionante, es un líder, no son los puntos ni las asistencias es el control que tiene sobre lo que pasa. Estoy contento porque se haya podido reencontrar así con los seguidores del París", apuntó en la rueda de prensa posterior.

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"Tenemos una gran suerte de tenerlo con nosotros. Lo aíslo de la cantidad de puntos o de asistencias que pueda hacer, me quedo con el líder que lee lo que necesita en el equipo en cada momento", destacó.

El técnico valenciano se mostró "contento por la progresión y la continuidad en el trabajo" y "muy contento" con cómo llevaron a cabo los ajustes en el tercer cuarto.

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"Ha sido un partido de alto ritmo, especialmente en la primera con los equipos jugando muy físico, con ataques rápidos y sin que las defensas pudieran controlar el partido. En la segunda parte hemos controlado mejor el rebote y creo que ha sido la clave del triunfo, estoy muy orgulloso de los chicos y del trabajo defensivo", señaló. EFE