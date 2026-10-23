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Valverde, Núñez, Araújo y Giménez, entre los 42 preconvocados por Forlán

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Montevideo, 23 oct (EFE).- Federico Valverde, Darwin Núñez, Ronald Araujo, José María Giménez, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira y Giorgian de Arrascaeta destacan en la lista de 42 jugadores preconvocados por Diego Forlán para el partido amistoso que la selección de Uruguay jugará el 13 de noviembre contra la de Argentina en Buenos Aires.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que busca rival para el segundo partido amistoso en noviembre, divulgó este viernes la lista de 42 futbolistas elegidos por el seleccionador interino que incluye a Valverde, quien se perdió por lesión los pasados amistosos contra Japón, Corea del Sur e India, que sirvieron de estreno a Forlán en el banquillo.

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En la lista también destacan el defensor de Toluca Federico Pereira y del delantero de Philadelphia Union Bruno Damiani, quienes no habían aparecido en la anterior lista de Forlán.

Repiten los defensores del Villarreal Santiago Mouriño y del Cagliari Juan Rodríguez, el centrocampista del Betis Facundo Bernal y los atacantes del Getafe Martín Satriano y del Bournemouth Álvaro Rodríguez.

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Satriano fue convocado para disputar los últimos amistosos de la Celeste pero no pudo sumar minutos por una lesión.

Por el momento no está confirmado el rival del segundo partido que jugará la Celeste.

- Lista previa de convocados para amistosos de noviembre:

Porteros: Santiago Mele (Independiente-ARG), Cristopher Fiermarín (Atlético Bucaramanga-COL), Ignacio de Arruabarrena (Arouca-POR), Sebastián Jaume (Albion), Thiago Cardozo (Belgrano-ARG).

Defensores: Kevin Amaro (Genk-BEL), Guillermo Varela (Flamengo-BRA), Nahitan Nández (Al-Qadisiya-KSA), Santiago Mouriño (Villarreal-ESP), Nicolás Marichal (Dinamo Moscú-RUS), Ronald Araujo (Liverpool-GBR), Alexander Barboza (Palmeiras-BRA), José María Giménez (Deportivo de La Coruña-ESP), Juan Rodríguez (Cagliari-ITA), Santiago Bueno (América-MEX), Sebastián Cáceres (Celta-ESP), Mathías Olivera (Nápoles-ITA), Joaquín Piquerez (Palmeiras-BRA), Lucas Olaza (Krasnodar-RUS), Marcelo Saracchi (Houston Dynamo-USA), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake-USA) y Federico Pereira (Toluca-MEX).

Centrocampistas: Nicolás Fonseca (Coritiba-BRA), Emiliano Martínez (Palmeiras-BRA), Lucas Torreira (Galatasaray-TUR), Rodrigo Bentancur (Tottenham-GBR), Facundo Bernal (Betis-ESP), Nicolás de la Cruz (Flamengo-BRA), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Agustín Canobbio (Fluminense-BRA), Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE), Maximiliano Araújo (Sporting-POR), Brian Rodríguez (América-MEX), Rodrigo Zalazar (Sporting-POR), Diego Rossi (Monterrey-MEX), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo-BRA).

Atacantes: Martín Satriano (Getafe-BRA), Bruno Damiani (Philadelphia Union-USA), Rodrigo Aguirre (Tigres-MEX), Federico Viñas (Toluca-MEX), Miguel Merentiel (Boca Juniors-ARG), Darwin Núñez (Diriyah-KSA) y Álvaro Rodríguez (Bournemouth-GBR). EFE

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