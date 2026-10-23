Un menor de 14 años herido grave en una agresión por arma blanca en Madrid

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Madrid, 23 oct (EFE).- Un menor de 14 años ha resultado este viernes por la noche herido grave por arma blanca en una agresión por arma blanca en el barrio madrileño de Pueblo Nuevo, han informado los servicios de emergencia.

El menor ha sufrido cuatro heridas en tórax y la pierna y ha sido traslado en estado grave al hospital.

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El suceso ha tenido lugar sobre las 21:45 horas en la calle del Sauzal, cercana a Hermanos García Noblejas, junto al colegio de los Salesianos del distrito madrileño de Ciudad Lineal.

Los primeros en llegar al suceso fue una patrulla de la Policía Nacional, que colocó un torniquete en el muslo del menor para controlar la hemorragia.

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Una vez estabilizado por SAMUR-Protección Civil fue traslado a La Paz.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de la agresión. EFE