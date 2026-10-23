Un beso de Lamine Yamal y Mbappé, el nuevo mural de TvBoy antes del clásico

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Barcelona, 23 oct (EFE).- El futbolista del Barcelona Lamine Yamal y el del Real Madrid Kylian Mbappé aparecen besándose en el mural que el artista urbano TvBoy ha pintado en la calle d'En Cortines de Barcelona dos días antes del clásico que se jugará el domingo en el Camp Nou.

En la obra se puede ver a los dos futbolistas con sus respectivas camisetas dándose un apasionado beso y con un balón dorado a sus pies, en alusión al Balón de Oro 2026, galardón que se otorgará en Londres el próximo lunes, 26 de octubre, y al que ambos jugadores están nominados.

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La pintura, que acumula miles de 'me gusta' en las redes sociales, evoca la que el propio TvBoy pintó en 2017, en ese caso con Leo Messi y Cristiano Ronaldo como protagonistas.

En aquella ocasión el mural estaba situado en la confluencia del paseo de Gracia con la Rambla Catalunya y Messi aparecía besándose con Ronaldo con una rosa en la mano, ya que TvBoy lo pintó unos días antes de Sant Jordi. EFE

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(Foto) (Vídeo)