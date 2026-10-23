España

La reina Letizia sorprende con un vestido negro entallado de manga larga y unos pendientes protagonistas en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2026

La monarca apuesta por vestido de noche elegante para una de sus grandes citas

La reina Letizia
La reina Letizia. (RTVE)
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Para la gran ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2026 en el Campoamor, la reina se ha decantado por un vestido en color negro. La pieza destaca por su elegancia y sobriedad, con las mangas largas perfectas para la capital asturiana.

Como complementos, doña Letizia ha culminado el estilismo con un bolso de mano dorado y unas joyas a juego. Un pelo discreto pero elegante, perfecto para la ocasión. La reina ha sabido dejar así espacio a la princesa de Asturias y ser simplemente una figura más lejos del gran protagonismo que acostumbra a recibir.

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La llegada de la Familia Real a la alfombra azul, pasadas las seis y media de la tarde, ha sido recibida con una calurosa ovación por el público asturiano. Consciente de la trascendencia de la cita y del papel central de la heredera al trono, doña Letizia ha vuelto a ofrecer una auténtica lección de estilo de gala: una cuidada fórmula de elegancia y sofisticación institucional pensada para deslumbrar con distinción sin eclipsar el protagonismo histórico de la princesa de Asturias.

Antes de cruzar las puertas del coliseo, la entrada exterior ha vuelto a regalarnos la imagen más vibrante de la jornada sobre la emblemática alfombra azul, teñida con el color identitario del Principado. Entre el sonido ensordecedor de las bandas de gaitas y una marea de banderas asturianas y españolas, cientos de ovetenses han desafiado la fresca tarde otoñal para arropar a los reyes y a sus hijas tras las vallas de seguridad. Sonrisas, gestos de complicidad hacia los vecinos y un baño de masas que ha marcado el compás previo a la gala, donde doña Letizia ha derrochado cercanía y porte a partes iguales.

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